“La gira de tu vida”: Antonio Orozco vuelve al país en marzo

Antonio Orozco, una de las voces más reconocidas de la música en español, regresa al país en marzo con “La Gira de Tu Vida”, un espectáculo que invita a recorrer su trayectoria desde una perspectiva íntima y emocional, celebrando el vínculo que construyó con el público a lo largo de más de 25 años de carrera.

La gira comenzará el 13 de marzo en Córdoba, con un show en Quality Espacio; continuará el 14 de marzo en Rosario, en L2 Arena; y tendrá su última fecha en Buenos Aires el 17 de marzo, en el Teatro Ópera, donde protagonizará un esperado encuentro con el público porteño.

El público podrá reencontrarse con algunos de los grandes clásicos de su carrera, como “Devuélveme la vida”, “Estoy hecho de pedacitos de ti”, “Mi héroe”, “Llegará” y “Entre sobras y sobras me faltas”, junto con canciones de El tiempo no es oro (2025), su más reciente álbum de estudio. Un repertorio que refleja tanto la identidad musical de Orozco como su evolución artística y personal.

Entradas a la venta por Ticketek a partir del viernes a las 11 en la plataforma.