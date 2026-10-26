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Los vecinos, aliviados

La gran bestia k-pop: lo que dejó el finde con BTS

Tres noches, unas 150 mil personas y una ciudad dada vuelta. El septeto ya se fue, pero su huella en La Plata va mucho más allá
Los BTS sobre el cubo montado en el Estadio Diego Maradona. La CIudad ya los extraña

Por Redacción

Trece años de espera

Durante más de una década, la ARMY argentina esperó ver a BTS con sus siete integrantes. La espera sumó suspenso cuando los chicos partieron a cumplir el servicio militar. El final llegó esta semana: tres shows a estadio lleno, el 21, 23 y 24 de octubre, con la gira “Arirang” como excusa. Fue la eclosión de un fenómeno, el k-pop, que se venía cocinando a fuego lento en habitaciones, academias de baile y grupos de fans, y que encontró en La Plata su consagración. La banda devolvió el amor con guiños criollos.

El viernes sorprendió cantando “Muchachos”, el himno de la Selección, y el estadio lo coreó a todo pulmón. Esa misma noche, uno de ellos, envalentonado, estrenó la frase que había aprendido ese día: “Y si nos tomamos unos mates”.

El sábado los siete salieron con camisetas argentinas y fajas gauchas. V hizo cantar el “Olé, olé, olé” y se despidió con un rioplatense “volvemos pronto, elijo creer”. J-Hope, más formal, prometió regresar cuando llegue la oportunidad. La última noche, además, se transmitió en vivo a cines de distintos países: el mundo vio cómo canta una tribuna argentina.

Una nueva forma de ser fanática

Si algo descolocó a la Ciudad fue la ARMY. Hubo filas desde la madrugada, la lluvia quedó como anécdota y en la previa apareció el ritual de los freebies. Son souvenirs caseros, un caramelo, una chuchería, una imagen de los ídolos, que se intercambian para hacer amigos y calmar los nervios. Gorritos con orejas, vestidos de princesa, mucho violeta y las Army Bomb, los lightsticks oficiales, encendidas en olas.

Es un fandom organizado, con códigos propios, que en la despedida levantó a la vez carteles con la frase “We’ll follow you into the sun” durante “Into the Sun”. Pero no por prolijo pierde pasión, y canta en un coreano aprendido de memoria. El griterío y los empujones en el campo llevaron a que los propios BTS, traductor mediante, pidieran calma y un paso atrás más de una vez cada noche.

La Ciudad, a tope

Según el Ematur, las 1.866 plazas hoteleras de La Plata estaban prácticamente vendidas desde hacía meses, y la ocupación, alquileres temporarios incluidos, superó el 95%. Booking reportó búsquedas casi 600 veces mayores que en las mismas fechas de 2025. Hubo monoambientes a más de 400 mil pesos la noche y denuncias por reservas canceladas para revender más caro. Los restaurantes sumaron menús asiáticos y el merchandising oficial fue de 22 mil a 480 mil pesos.

También hubo una agenda paralela, con la Semana Coreana en el Coliseo Podestá y Hola Corea en el Pasaje Dardo Rocha, que llevó el “soft power” surcoreano al centro. La otra cara fueron los vecinos de La Loma entre vallas, los cortes de 9 a 1 y las largas filas de autos en la bajada de la autopista y en los accesos por 32. Hasta hubo un micro de fans que se prendió fuego y las dejó varadas bajo la lluvia.

Capital de la música

La resaca durará poco. El Hipódromo sigue con su ciclo Noches Capitales: David Lebón y Pedro Aznar celebrarán a Serú Girán el 5 de diciembre y El Mató a un Policía Motorizado hará el cierre. Tan Biónica, la banda más platense del pop argentino, clausurará su gira “El Regreso” el 12 de diciembre en el Estadio UNO.

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