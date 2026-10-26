La gran bestia k-pop: lo que dejó el finde con BTS

Trece años de espera

Durante más de una década, la ARMY argentina esperó ver a BTS con sus siete integrantes. La espera sumó suspenso cuando los chicos partieron a cumplir el servicio militar. El final llegó esta semana: tres shows a estadio lleno, el 21, 23 y 24 de octubre, con la gira “Arirang” como excusa. Fue la eclosión de un fenómeno, el k-pop, que se venía cocinando a fuego lento en habitaciones, academias de baile y grupos de fans, y que encontró en La Plata su consagración. La banda devolvió el amor con guiños criollos.

El viernes sorprendió cantando “Muchachos”, el himno de la Selección, y el estadio lo coreó a todo pulmón. Esa misma noche, uno de ellos, envalentonado, estrenó la frase que había aprendido ese día: “Y si nos tomamos unos mates”.

El sábado los siete salieron con camisetas argentinas y fajas gauchas. V hizo cantar el “Olé, olé, olé” y se despidió con un rioplatense “volvemos pronto, elijo creer”. J-Hope, más formal, prometió regresar cuando llegue la oportunidad. La última noche, además, se transmitió en vivo a cines de distintos países: el mundo vio cómo canta una tribuna argentina.

Una nueva forma de ser fanática

Si algo descolocó a la Ciudad fue la ARMY. Hubo filas desde la madrugada, la lluvia quedó como anécdota y en la previa apareció el ritual de los freebies. Son souvenirs caseros, un caramelo, una chuchería, una imagen de los ídolos, que se intercambian para hacer amigos y calmar los nervios. Gorritos con orejas, vestidos de princesa, mucho violeta y las Army Bomb, los lightsticks oficiales, encendidas en olas.

Es un fandom organizado, con códigos propios, que en la despedida levantó a la vez carteles con la frase “We’ll follow you into the sun” durante “Into the Sun”. Pero no por prolijo pierde pasión, y canta en un coreano aprendido de memoria. El griterío y los empujones en el campo llevaron a que los propios BTS, traductor mediante, pidieran calma y un paso atrás más de una vez cada noche.

La Ciudad, a tope

Según el Ematur, las 1.866 plazas hoteleras de La Plata estaban prácticamente vendidas desde hacía meses, y la ocupación, alquileres temporarios incluidos, superó el 95%. Booking reportó búsquedas casi 600 veces mayores que en las mismas fechas de 2025. Hubo monoambientes a más de 400 mil pesos la noche y denuncias por reservas canceladas para revender más caro. Los restaurantes sumaron menús asiáticos y el merchandising oficial fue de 22 mil a 480 mil pesos.

También hubo una agenda paralela, con la Semana Coreana en el Coliseo Podestá y Hola Corea en el Pasaje Dardo Rocha, que llevó el “soft power” surcoreano al centro. La otra cara fueron los vecinos de La Loma entre vallas, los cortes de 9 a 1 y las largas filas de autos en la bajada de la autopista y en los accesos por 32. Hasta hubo un micro de fans que se prendió fuego y las dejó varadas bajo la lluvia.

Capital de la música

La resaca durará poco. El Hipódromo sigue con su ciclo Noches Capitales: David Lebón y Pedro Aznar celebrarán a Serú Girán el 5 de diciembre y El Mató a un Policía Motorizado hará el cierre. Tan Biónica, la banda más platense del pop argentino, clausurará su gira “El Regreso” el 12 de diciembre en el Estadio UNO.