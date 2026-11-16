La historia sin fin: Wanda y La China no se dan tregua: pelearon todo el finde

Si alguien creía que el video del cruce en la “Casa de los Sueños” iba a ser el último capítulo, el fin de semana se encargó de desmentirlo. Wanda Nara y Eugenia “La China” Suárez convirtieron Instagram y X en un ring y se tiraron con todo: plata, ex, hijos, carreras y hasta la autoría de los posteos.

Abrió fuego la China. Horas después de que “Puro Show” difundiera la grabación en la que Wanda la amenaza (”Yo te mato a palos”) y la trata de “prostituta” y “negra de m...”, la actriz subió una foto de la publicidad de pastas que filmó a los cinco años y escribió: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de m...’”. Siguió con un misil: “Yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando p...”. Y en otra historia se definió “MILLONARIA, pero en la vida”, juró que no tiene antecedentes penales ni aliena a sus hijos, y remató contra alguien “tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.

Wanda no tardó en recoger el guante. Acusó a La China de haber vendido una casa que compró “extorsionando y estafando al chileno”, por Benjamín Vicuña, y de pedirle “al bobo” (así llamó a Icardi) la diferencia para ser propietaria en San Jorge. “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro”, le escribió, antes de un consejo íntimo irreproducible: “Aprendé a chupar p... como yo, así te va mejor”. Fue por la maternidad (”Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia”), la pintó “callada, sumisa, devota al macho” y sacó a relucir el divorcio: “Tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios”. Desempolvó además los apodos que, según ella, Icardi usaba para la actriz: “moncha, barata, olorienta y mala madre”. Y deslizó que los textos de su rival los había escrito el propio futbolista: “Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Es tan obvio que fue él”.

El elenco de reparto también dijo presente. Ivana Icardi compartió el descargo de la pareja de su hermano con un lacónico “Dicho esto, pues ya estaría”. Tamara Báez, ex de L-Gante, celebró: “Se tenía que decir y se dijo”. Del otro lado, el propio L-Gante posteó una foto con Wanda y un “Amor y paz”, y en el show de Martín Cirio en Huracán pidió manejar el tema “sin perder la elegancia”. Y el domingo, la cuenta de “LAM” hizo circular una foto de La China de compras en Nordelta con Icardi y la hija menor que el futbolista tuvo con Wanda.

¿Por qué se pelean otra vez? Todo empezó de nuevo el viernes 6 de noviembre, cuando la hija mayor de la expareja, de 11 años, le escribió a su madre que su padre la había golpeado y encerrado. Wanda fue a la casa de Nordelta, llegó la Policía y allí se produjo el cruce que La China grabó. La Fiscalía de Género de Tigre investiga presuntas lesiones leves, Icardi niega los hechos y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento a la nena por 45 días.

Wanda sostiene que el video está editado y que “faltan frases”; La China anunció que la denunciará por amenazas. Y así sigue la historia sin fin.