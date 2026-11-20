En medio de su nuevo presente amoroso con Tiago PZK, un rumor bomba sobre un posible embarazo de La Joaqui comenzó a correr con fuerza.

Fue Ángel de Brito quien reveló detalles sobre las versiones y contó qué le había dicho la cantante tras ser consultada sobre la posibilidad.

“Hablé con La Joaqui porque había rumores de embarazo. Me dijo: ‘no, nada que ver, estoy morfando mucho’”, detalló el conductor en su programa de Bondi Live.

Pese a la desmentida que hizo con Ángel, la cantante evitó hacer otro tipo de declaraciones en sus redes, donde guardó silencio con el tema, tal vez alimentando un poco más la posibilidad a pesar de haber sido negada.

Actualmente La Joaqui mantiene un perfil más bajo, alejada de la exposición que supo tener meses atrás con la escandalosa separación de Luck Ra y posterior noviazgo con Tiago, con quien aún sigue en pareja.