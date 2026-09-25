La Justicia declaró inimputable al hombre que amenazó a Homero Pettinato y ordenó su internación

Hernán Claudio Di Carlos, conocido en las redes sociales como "Hernán Bloguero", fue declarado inimputable este viernes en la causa que lo investiga por las amenazas vertidas contra Homero Pettinato cuando conducía en vivo su programa en Olga.

Fuentes policiales que efectivos de la Policía de la Ciudad lograron identificar y localizar al implicado en la localidad bonaerense de Junín. Tras su ubicación, fue trasladado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6, bajo la conducción del fiscal Federico Taramelli.

Al momento de la audiencia, Di Carlos no prestó declaración indagatoria. A partir de las evaluaciones correspondientes, el funcionario judicial determinó que el imputado "no comprende la criminalidad de sus actos".

Frente a este cuadro, el fiscal ordenó su inmediata internación en un establecimiento neuropsiquiátrico, disposición tramitada a instancias del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de dicho departamento judicial.

La investigación judicial se inició a partir de la denuncia formal presentada por el hijo de Roberto Pettinato el pasado lunes 21 de septiembre en la Comisaría Vecinal 14B de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, en el marco de las derivaciones del caso y las alertas generadas por el accionar del agresor en entornos digitales, la influencer Sofía "La Reini" Gonet cuenta actualmente con custodia policial en su domicilio particular y se le asignó un botón antipánico como medida preventiva.