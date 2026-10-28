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La Justicia iraní condena a Jafar Panahi a cinco años de cárcel y confiscan sus bienes

Por Redacción

La Justicia iraní ha condenado en rebeldía al reconocido cineasta Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2025 y nominado al Oscar, a cinco años y un mes de prisión y a la confiscación de todos sus bienes, además de prohibirle salir del país y utilizar las redes sociales durante dos años. Panahi, uno de los directores iraníes más reconocidos internacionalmente, ha sido detenido y encarcelado en varias ocasiones y en 2020 fue condenado a seis años de prisión y a 20 años de prohibición de realizar películas, escribir guiones y viajar al extranjero.

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