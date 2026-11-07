La Justicia le prohibió a Mauro Icardi acercarse y comunicarse con su hija Francesca

La medida cautelar fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, tras una denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas agresiones contra la menor. La restricción tendrá una vigencia de 45 días.

La Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y comunicación para Mauro Icardi respecto de su hija Francesca, de 11 años, luego de una denuncia presentada por Wanda Nara por un presunto episodio de violencia familiar. La medida cautelar fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre y tendrá una duración de 45 días corridos desde la notificación al futbolista.

La resolución, firmada por el juez Orlando Abel Díaz, establece que Icardi no podrá acercarse a menos de 100 metros de la niña ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier otro lugar en el que se encuentre. Además, le prohíbe mantener contacto por cualquier vía, ya sea personal, telefónica, redes sociales, mensajería instantánea o mediante terceras personas.

La disposición se enmarca en una causa por presuntas lesiones leves y fue adoptada bajo la normativa de protección contra la violencia familiar. El fallo también advierte que un eventual incumplimiento de las restricciones podría derivar en una imputación por desobediencia.

En paralelo, el juzgado solicitó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a la menor y dio participación a la Asesoría de Menores. También se dispuso solicitar el sorteo de un Juzgado de Familia para que intervenga en las cuestiones vinculadas con la guarda, la custodia, los alimentos y el régimen de comunicación.

La denuncia de Wanda Nara y el episodio en Nordelta

La cautelar se conoció un día después de un procedimiento policial en una vivienda del barrio La Isla de Nordelta, luego de que efectivos del Comando de Patrullas de Tigre recibieran un llamado al 911 por una posible situación de violencia infantil.

Según el acta policial, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien les habría informado que recibió mensajes de su hija a través de iCloud. En ellos, la niña habría manifestado que su padre la había agredido físicamente, que llevaba varias horas en su habitación y que no había almorzado.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al procedimiento, al llegar a la vivienda los efectivos fueron atendidos por un hombre que no autorizó el ingreso. Minutos después, Francesca salió del domicilio llorando, con medias y sin calzado, y se acercó a su madre. Allí habría pedido irse con ella y relatado que su padre le había pegado y amenazado.

La policía solicitó una ambulancia para evaluar a la menor. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el lugar y no encontró lesiones de gravedad que justificaran su traslado, aunque habría recomendado una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda.

El episodio se produjo en medio de una disputa familiar y de una disposición judicial que establecía que la niña debía permanecer con su padre hasta el 16 de noviembre.