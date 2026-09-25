La justificación de Daniel Avellaneda tras su ataque transfóbico a Flor de la V: "Los therians se creen perros y nunca lo serán"

Sin filtro. Luego de lanzar agresiones transfóbicas contra Florencia de la V al aire de Radio Rivadavia, Daniel Avellaneda lejos estuvo de disculparse.

Así, el mencionado periodista deportivo volvió a causar repudio tras un nuevo ataque mediático, sumando este episodio al antecedente cuando abandonó el estudio del mismo programa para no tratar en femenino a la pilota Traniela Campolieto.

"Por si no quedó claro: cada uno se puede autopercibir como quiera, está en su derecho", inició en sus redes.

Pero, rápidamente comparó la identidad de género con un fenómeno de la época: "Por ejemplo, los Therians, que se creen perros, para mí, nunca lo serán. Me gustaría saber si comen Doggie".

por otra parte, el comunicador continuó defendiendo su postura discriminatoria bajo la excusa de la libertad de expresión. "Y nadie me puede correr por lo que opino. Si no están de acuerdo, bienvenidos al libre pensamiento", sentenció de forma desafiante ante la ola de cuestionamientos que recibió por sus declaraciones.

Ante las críticas que continuaron multiplicándose en las plataformas digitales, el periodista redobló la apuesta. "No sé qué dije de malo. Estábamos hablando de la jueza que libera chorritos de 14 años. La biología y las matemáticas son indiscutibles. Cada uno se puede autopercibir como quiera. ¿Querés autopercibirte Superman? Todo bien. Probá volar", lanzó.

Por último, hizo referencia al tenso cruce con una cronista en la puerta de la radio, donde ella aseguró haber sido violentada.

"Me enojé porque la cronista me dijo que me iba a preguntar por la Ley Penal Juvenil y me empezó a cuestionar cuando encendió la cámara. Poco profesional. Encima me dicen que dijo que la maltraté. Por suerte, tengo todo filmado y testigos", concluyó.