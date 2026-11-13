La lista completa de los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026: Eduardo Feinmann se llevó el Oro 

Los Martín Fierro de Cable 2026 se desarrollaron como siempre, entre la ansiedad, la elegancia y emociones.

Allí, premiaron 35 categorías más el Oro, además de los homenajes.

Marina Calabró y Sergio Lapegüe fueron los conductores de la noche. Cada ganador tenía solo 45 segundos para agradecer y, de esta manera, la gala se aceleró.

Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Cable de Oro, quien había ganado como Mejor Conductor. APTRA homenajeó a Canal 26, Canal Rural y Canal A por sus 30 años de historia. Además, a Eduardo Eurnekian, quien marcó el camino de la TV por cable.

Aquí, la lista completa de ganadores de los Martín Fierro de Cable

Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una Vuelta Más y Tarico Fake News – TN) (GANADOR)

Roberto Peña (La Liga de la Risa – Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora (La Vuelta – Fox Sports)

Cultural / Educativo

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los Siete Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Mi País (Victoria Vanella – Argentina 12) (GANADOR)

Deportivo

El Juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSPORTS)

Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports) (GANADOR)

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Arte, moda y tendencia

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad) (GANADOR)

Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A)

Panelista

Carlos Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (Dale al Medio y Presión Alta – TyC Sports) (GANADOR)

Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN) (GANADOR)

Cecilia Martí (Hablemos de Esto – TN)

Lucas Bertero (Empezar el Día – Ciudad Magazine)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu Barrio (Diego Costa – C5N)

Para Alquilar Balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN) (GANADOR)

Servicio informativo

A24 (GANADOR)

C5N

Crónica TV

TN

Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro) (GANADOR)

Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)

Comunidad de Negocios (José del Río – La Nación+)

Programa rural

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera Abierta (Canal Rural) (GANADOR)

Entrevistas

Cuerpo Técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24) (GANADOR)

Right Now (Julieta Camaño – C5N)

Musical

Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad) (GANADOR)

Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en mi Idioma)

Noticiero diurno

Otra Mañana (Antonio Laje – A24)

Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV) (GANADOR)

Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini – TN)

emas médicos

A Ciencia Cierta (Daniel Stamboulian – Metro)

Alimenta tu Vida (Alicia Crocco – Metro)

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N) (GANADOR)

Periodístico

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24) (GANADOR)

Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Paka Paka)

Cantando y Bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay – Segunda Temporada (Disney Channel) (GANADOR)

Columnista policial / judicial

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación+) (GANADOR)

Rodrigo Alegre (TN Central – TN)

Culinario

Cocina Sin Límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)

Historias Ricas (TN)

Maestros de la Medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet) (GANADOR)

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24) (GANADOR)

Esteban Godoy (Último Momento – Domingo – Crónica TV)

Luis Novaresio (Buen Día A24 y Luis Novaresio Entrevista – A24)

Turismo y tiempo libre

Abriendo Caminos (América Sports)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Somos Amba) (GANADOR)

De servicios

El Defensor (Adrián Frascino – Crónica TV) (GANADOR)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Las Tardes de Pink (Judith Casal – KZO)

Transición 2030 (Catalina de Elía – A24)

Documental

Adolfo Cambiaso: En el Nombre del Polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12) (GANADOR)

Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N) (GANADOR)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

Columnista económico

Florencia Barragán (Hablemos de Esto, TN Central y Está Pasando – TN)

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N) (GANADOR)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

Aviso publicitario

Códigos (Aeropuertos Argentina – Don by Havas)

Conquistadores (Fratelli Branca – Zurda)

Easy a Todo (Easy – Don by Havas) (GANADOR)

Valemos Mucho (Banco Macro – Virgin Film)

Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

TN Deportivo (TN) (GANADOR)

TNT Data Sports (TNT Sports)

Producción integral

América 24 (A24) (GANADOR)

Cromañón, 20 Años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV)

Morir en Guerra Ajena (TN)

Interés general

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica) (GANADOR)

Re despiertos (Guido Martínez – TN)

C5N (Nicolás Bocache)

Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12) (GANADOR)

La Noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauterucci – Canal 26)

Más Verdad (Esteban Trebucq – La Nación+)

Tierra de Nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV)

Columnista político

Adrián Ventura (Tempraneros, TN Fin de Semana y TN de 10 a 13 – TN)

Daniel Bilotta (Odisea Argentina – LN+) (GANADOR)

Mariel Fitz Patrick (A24)

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N) (GANADORA)

Cecilia Boufflet (América 24)

Débora Plager (+ Info a la Tarde – LN+)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (La Ley de la Selva y Periodistas – C5N)

Ernesto Hadida (Tiempo Real – Crónica TV)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Pablo Rossi (H17 – A24) (GANADOR)

Magazine

Arranca la Tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12) (GANADOR)

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso (TN Internacional – TN)

Marina Calabró (Arranca la Tarde – A24) (GANADORA)

Paula Bernini (Tempraneros – TN)

Labor periodística deportiva

Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports)

Diego Latorre (transmisiones de UEFA Champions League, Liga Profesional y AFA – ESPN) (GANADOR)

Leonardo “Leo” Paradizo (América 24)

Marcelo Benedetto (El Juego – DSPORTS)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones de Liga Profesional y AFA – ESPN) (GANADOR)