Son apenas sesenta kilómetros. Una autopista y poco más separan la Casa de Gobierno de La Plata de la Casa Rosada, pero desde que Dardo Rocha colocó la piedra fundamental de la Ciudad, en 1882, ningún gobernador bonaerense logró recorrerlos por la vía de las urnas. Mitre llegó antes de que existiera La Plata; Duhalde llegó, sí, pero por la Asamblea Legislativa y tras el incendio de diciembre de 2001, lo que en la estadística de la superstición cuenta apenas como un asterisco. Para la ciencia política es un techo de cristal; para la leyenda urbana, el trabajo bien hecho de una bruja.

Esa es la materia de “La maldición de los gobernadores”, el nuevo documental de Marcos Rodríguez (“Amanda, el día que Einstein vivió en La Plata”, “La película de Bañez”), que se proyecta gratis este lunes en el Pasaje Dardo Rocha, en el marco del Fesaalp, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. La película no elige entre las versiones del mito, las junta todas: la llamada maldición de Alsina, nacida en 1877 con la muerte de Adolfo Alsina cuando iba por la presidencia, y la de la bruja tolosana, que cruza la interna entre Rocha y Roca con la profanación de la piedra fundamental de Plaza Moreno. Con material del Archivo Histórico de la Provincia y del Museo Dardo Rocha, y con los testimonios de Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Mario Oporto, Juan Pablo Cafiero y Alejandro Armendáriz (h), entre otros, Rodríguez arma algo más cercano a un thriller que a una clase de historia. “Mi obsesión recurrente es tratar el documental como una ficción: pensar en términos de intriga, de dosificar la información como en un thriller político”, admite.

-¿Cuándo escuchaste por primera vez lo de la maldición? ¿En qué momento dejó de ser una anécdota de sobremesa platense y se convirtió en una película?

-Todavía gobernaba Alfonsín cuando llegué a la ciudad y aparecieron las primeras inquietudes militantes, por aquel entonces ligadas a la Escuela Superior de Periodismo y al partido de Jorge Abelardo Ramos. Compartía departamento con otros estudiantes, en algún momento se trajo el tema a discusión y me resultó muy atractiva esa mixtura de política y brujería. De todas formas, fue muchos años después que intenté darle forma al proyecto y pasaron otros tantos para que finalmente pudiera realizarlo.

-El mito tiene varias versiones: la bruja de Tolosa, el robo de las reliquias de la piedra fundamental, la pelea entre Rocha y Roca, y hay quienes lo llaman “maldición de Alsina”. ¿Cuál de esos relatos tomaste como columna de la película y cuáles dejaste afuera?

-La verdad es que no dejé nada afuera; están todos en la película porque funcionan como distintas facetas de un mismo fenómeno. Son dos orígenes distintos que se fusionaron. Por un lado, está la Maldición de Alsina de 1877, un mito estrictamente político nacido tras la prematura muerte de Adolfo Alsina cuando buscaba la presidencia. Por otro, la Maldición de la Bruja Tolosana, una leyenda urbana que mezcla la interna entre Dardo Rocha y Julio A. Roca con la profanación de la piedra fundamental en Plaza Moreno al momento de la fundación de la ciudad. Aunque los historiadores suelen distinguirlas, con el paso de las décadas la cultura popular y el periodismo las fueron entrelazando para explicar un mismo patrón: por qué ningún gobernador bonaerense volvió a ganar una elección presidencial manejando la provincia más rica y de mayor caudal electoral.

-¿Hubo algún documento o dato que te hiciera dudar de tu propio escepticismo?

-Siempre pensé que correrme del medio y dejar que la tensión entre el dato duro y el mito hablara por sí sola era la mejor decisión en términos narrativos. Tuve que hacer mucho equilibrio para no juzgar y para eso me apoyé directamente en la palabra de los protagonistas. La idea era sostener esa cuerda floja: revisar los hechos históricos a través de sus miradas, pero siempre a la sombra de una maldición que ya lleva un siglo y medio de efectividad.

-Contame un poquito de la hechura: ¿cómo se filma algo invisible? Hay un material de archivo, ¿cómo apareció? ¿Cómo se construye, en definitiva, con archivo y entrevistas, un documental que también tenga clima de misterio?

-Hoy sabemos que la frontera entre el documental y la ficción es mucho más borrosa de lo que parece; de hecho, a mí me gusta pensar mi trabajo en esa nebulosa. Respecto de “lo invisible”, no pienso que se capture con la cámara, sino que se construye en la sala de edición. Hay una vieja idea del montaje cinematográfico que dice que el sentido real no está en cada plano por separado, sino en el choque entre dos imágenes. Con el archivo —que fuimos consiguiendo en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, el Museo Dardo Rocha y gracias a valiosos aportes de colegas— y las entrevistas pasa lo mismo. Mi obsesión recurrente es tratar el documental como una ficción: pensar en términos de intriga, de dosificar la información como en un thriller político. Cuando combinás el rigor del documento histórico con las reglas de tensión de la ficción, la atmósfera empieza a revelarse.

-Dejando el conjuro de lado, ¿qué explicación política te convence más: el desgaste de gobernar el conurbano, la rivalidad con el presidente de turno, que no exista una identidad bonaerense?

-En la película queda claro que es la suma de todas. Los entrevistados desarman muy bien cómo se combinan el ahogo financiero de la coparticipación, la rivalidad inevitable con la Casa Rosada, el desgaste del conurbano y una provincia partida en mil pedazos, donde ni siquiera coinciden las regiones sanitarias con las judiciales o educativas. Al final, resulta fascinante ver que la maldición es el nombre poético que le pusimos a un monstruo administrativo y político casi imposible de domar.

-Decís que la relación entre poder y esoterismo es la “columna vertebral invisible” de la historia latinoamericana. De Pancho Sierra a López Rega, ¿por qué la política argentina les abre tanto la puerta a los brujos?

-Porque cualquier ser humano frente a una toma de decisiones trascendente —y por más que lo asista la razón—, en última instancia lo que ejecuta es un acto de fe. La razón te ilumina el camino hasta cierto punto, pero siempre queda un abismo que solo se cruza creyendo. En el ejercicio del poder ese vértigo puede resultar abrumador, porque las consecuencias son enormes y la soledad es total. En nuestra tradición latinoamericana, donde lo racional y lo mágico nunca terminaron de divorciarse, ese salto al vacío suele encontrar contención en los brujos, los videntes o lo esotérico.

- La sinopsis habla de un país que se debate entre la lógica y “las fuerzas del cielo”. Tomo ese guiño al presente: ¿qué implica estrenar esta película ahora, cuando un gobernador bonaerense parte como uno de los candidatos presidenciales?

- Si bien no es una película de coyuntura —porque venimos peleándola desde hace varios años—, tampoco somos inocentes respecto al peso que tiene. De hecho, lo comprobamos durante el proceso: nos costó muchísimo acceder a ciertas entrevistas y conseguir locaciones, lo que demuestra que el mito sigue incomodando. Pero al mismo tiempo, la realidad te termina escribiendo el mejor tráiler posible. Estrenar justo cuando un gobernador bonaerense vuelve a sonar fuerte y se habla abiertamente de “las fuerzas del cielo” hace que la película deje de ser solo historia para volverse un espejo del presente.

- ¿Y qué significa estrenar en un momento donde esas fuerzas del cielo controlan tanto y las fuerzas de la lógica, bueno, no tanto?- Bueno, evidentemente estamos viviendo una época donde la razón tiene mala prensa y el pensamiento mágico está al mando. Estrenar hoy es confirmar que la película dio en el clavo: muestra que cuando la política y la lógica no dan respuestas, nos abrazamos a lo celestial con una facilidad pasmosa. La diferencia es que antes los brujos operaban en las sombras de los despachos, y hoy directamente gobiernan el relato a plena luz del día.

- Al final de la película: ¿creés?- Creo en el peso que tienen las creencias sobre la realidad. A veces no importa si la maldición existe en el más allá; alcanza con que todos los que juegan al poder le tengan miedo o actúen en consecuencia para que se vuelva real. Y en eso, la película demuestra que el hechizo sigue intacto. Pero la gracia es devolverle el juego al público: después de verla, es imposible no mirar la próxima campaña electoral como un duelo entre el gobernador y la maldición. Ahí el que decide si el mito se rompe o continúa es el espectador.