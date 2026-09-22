“La mancha”, filmada en la Repu, parte de la principal cita del cine fantástico

Desde el 8 de octubre, “La mancha”, la película de los hermanos García Bogliano filmada en la República de los Niños, participará de la competición Noves Visions en el prestigioso Festival de Sitges, el más importante certamen cinematográfico dedicado al cine fantástico.

Después de dos décadas refundando el cine de género en Argentina y a nivel latinoamericano, el dúo de directores Adrián y Ramiro García Bogliano decidieron juntarse otra vez (también con los cineastas Catalina Oliva y Pablo Rabe) y realizar una película de terror juvenil sin adultos: la película es protagonizada en su mayoría por un elenco joven sin experiencia previa, y transcurre en un parque de diversiones, donde un grupo de niños y adolescentes quedan atrapados en una maldición que los conecta con un mundo paralelo. El largometraje fue realizado de manera independiente (con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de La Plata y la Repu).