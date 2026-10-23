“La masacre de Flores”: la historia que Matías Bagnato nunca había contado

En la madrugada del 17 de febrero de 1994, un incendio destruyó la casa de la familia Bagnato, en el barrio porteño de Flores. Murieron José Bagnato y Alicia Plaza, sus hijos Fernando y Alejandro, y un amigo que esa noche estaba en la casa. Matías, de 16 años, fue el único sobreviviente. No había sido un accidente: el responsable era Fructuoso Álvarez González, un familiar vinculado a Alicia, que actuó por una deuda que José no había podido saldar a tiempo. Fue detenido a los pocos días y condenado en 1995 a prisión perpetua por el quíntuple homicidio.

Para mucha gente, ahí terminó la historia. Para Matías, recién empezaba.

Treinta y dos años después, “La masacre de Flores”, serie documental original de HBO producida por 100 Bares, llega a HBO Max el 22 de octubre con sus tres episodios de 45 minutos disponibles de una vez. La dirige Augusto Tejada y la producción ejecutiva es de Juan José Campanella, Martino Zaidelis, Ana Paula Bello, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham. Al testimonio de Bagnato se suman las voces de familiares, periodistas, abogados, integrantes del tribunal y amigos, más archivo familiar y registros periodísticos. Campanella, además, aparece en cámara: es quien abre las conversaciones que van hilando el relato.

UNA VIDA EN TRIBUNALES

Tras el crimen, Matías quedó al cuidado de su abuela Norma. En 2002, su paso por “Gran Hermano” devolvió el caso a la conversación masiva. Pero el expediente que creía cerrado volvió a abrirse: en 2004, Álvarez González fue trasladado a España para cumplir allí la pena, y en 2008 regresó al país en libertad, algo que Matías desconocía. Entre 2010 y 2011 denunció nuevas amenazas telefónicas, y en 2011 el asesino fue detenido otra vez. Desde entonces, cada pedido de beneficios lo obligó a volver a la Justicia y a los medios. Esa pelea lo llevó a sumarse a otros familiares de víctimas en el reclamo que terminó en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada en 2017. Álvarez González murió preso el 30 de abril de 2023.

“Los jueces reciben 40, 50 casos y nunca llegan a ver lo que le está pasando a la víctima. Es fundamental mostrarlo”

Juan José Campanella, productor de “La masacre de Flores”

En ese camino se cruzó con Campanella, hace casi veinte años, a través de María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once. “Siempre fue incondicional. Cada vez que existía la posibilidad de que el asesino de mi familia saliera, me ayudaba en las redes o en algún programa”, recuerda Bagnato. Cuando le llovieron ofertas de productoras, lo llamó a él: “Más allá del profesional, lo que más me importaba era la parte humana. Sabía cómo iba a tratar esta historia”.

Para Campanella, que viene sobre todo de la ficción, el formato no fue un obstáculo. “No me interesa tanto el medio sino qué es lo que comunica y cuál es la mejor manera de llegar a la audiencia”, explica. En 100 Bares ya habían hecho documentales, y él asumió la supervisión del montaje, “fundamental en el documental, porque vas hallando el guion a partir del material”.

EL LADO B

La mayoría de esas propuestas eran de ficción. Bagnato eligió el documental por una razón: “Yo nunca había contado la historia. Contaba una parte, la que las circunstancias me empujaban a contar, que era salir a pedir protección para mi abuela y para mí. Pero no contaba la parte interna: la familia que formé, la gente que amo, cómo seguir adelante después de lo que nos pasó”. Esa trastienda es el corazón de la serie, y en especial el vínculo con la abuela Norma, “un trabajo en equipo increíble”. “Cuando vi el documental, lo primero que me impactó fue ver que si no hubiera existido tanto amor a mi alrededor, era imposible seguir adelante”, dice.

El archivo familiar permite, además, algo que la ficción no habría dado: “Que conozcan a mi familia, que los puedan ver vivos. Poder escuchar nuestras propias voces y mostrar quién era papá, mamá, los chicos, la abuela”.

La serie llega en pleno auge del true crime, un género que suele vivir del morbo. Acá no hay nada de eso. “El crimen es el primer acto, no es la historia”, plantea Campanella. “Si ves los tres capítulos como una película, el resto es la supervivencia de ellos como seres humanos y la lucha contra una tremenda falla de la Justicia”. Para el director, había que mostrar el crimen “de la manera más dramática posible, porque genera un trauma tremendo en Matías y el público tiene que sentirlo”, pero “sin ser perversamente gráfico, sin ser pornográfico”. Y suma un argumento de narrador: “Cuando veo algo demasiado morboso, se me activa un mecanismo de defensa y me cierro. No lo quiero vivir. El morbo era contraindicado: íbamos a contar una historia humana”.

Bagnato coincide: “Lo único que quería era que la gente supiera de dónde partimos. A mucha gente le quedó de mi caso la imagen de Matías pidiendo que no liberen al asesino, pero no conocía todo lo que viví desde chico”. Y lo resume: “Esa es la tranquilidad que tuve de hacerlo con Juan: sabía que no iba a ir por el lado morboso”.

Campanella espera, además, que la serie llegue a los tribunales: “Los jueces reciben 40, 50 casos que son todos papeles y nunca llegan a ver lo que le está pasando a la víctima. Es fundamental mostrarlo”.

Para agendar Qué: “La masacre de Flores”, serie documental de tres episodios sobre el recordado caso policial

Dónde: HBO MaxCuándo: Ya disponible Qué: “La masacre de Flores”, serie documental de tres episodios sobre el recordado caso policialDónde: HBO MaxCuándo: Ya disponible