Tras el escándalo que se vivió en la Casa de los sueños en donde Wanda Nara tuvo un fuerte cruce con la China Suárez, ahora se supo que la actriz iniciará un fuerte accionar judicial contra la mediática.

Según trascendió ayer, Suárez presentó una denuncia penal contra Nara por el delito de amenazas y solicitó una serie de medidas de protección para resguardar su integridad física.

A través de un escrito presentado ante la Justicia, la actriz pidió que se le imponga una prohibición de acercamiento de 300 metros, además de restricciones para ingresar a dos barrios privados en donde la China y Mauro Icardi pasan sus días.

“Te mato a palos”, había sido una de las amenazas más claras de Wanda contra la China que se pudo evidenciar en un video que filmó la propia actriz.