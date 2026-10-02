La mujer que denunció a Joaquín Levinton difundió un comunicado

Paula, la denunciante del cantante Joaquín Levinton, emitió un comunicado en las últimas horas tras conocerse que la abogada Adela González renunció a su representación en la causa que investiga al artista por presunto abuso sexual con acceso carnal.

Allí, en la denuncia, radicada en el Juzgado N° 50, Paula dice haber vivido una relación informal con el líder de Turf entre el 2015 y el 2020, en la que fue víctima de abuso sexual bajo los efectos de cocaína, hechos que aparentemente fueron filmados, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de que Paula prestara declaración en distintos medios de comunicación, su abogada tomó la decisión de dar un paso al costado en la defensa, ya que, según sostiene, le aconsejó que mantuviera un bajo perfil al menos hasta que se presenten todas las pruebas en la justicia, algo que ella desobedeció.

La mencionada renuncia fue confirmada por Paula, en un comunicado donde habló sobre su siguiente paso en la causa: "Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto con mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia".

Tras conocerse el comunicado, la abogada Adela González confirmó que dejó de representarla, debido a la repercusión pública que tomó el caso, enfocada en "diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles se mantienen bajo el secreto profesional".

“En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas”, dijo en tele: “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, aclaró sobre sus diferencias.

Asimismo, la letrada dijo que no comparte la forma en la que Paula estaba llevando el caso: “Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen”.

Finalmente, durante su asesoramiento, González solicitó la remisión de la denuncia al Juzgado N° 6, donde ya existía una causa anterior vinculada al mismo hecho. La misma presentación fue archivada después de que Paula no se presentase a ratificarla ni a cumplir con las instancias correspondientes: “No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa”, aclaró la abogada.