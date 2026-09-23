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La musa de Dalí acusa a Miley de plagiarle una canción

Por Redacción

Amanda Lear, cantante y actriz francesa, acusó a Miley Cyrus de haber copiado su canción “The Sphinx”, publicada en 1978, en el tema “Redlights”, incluido en el nuevo álbum de la artista estadounidense. Sin embargo, tras la acusación, Lear afirmó que no había iniciado acciones legales... aunque mantenía su postura de que se trata de plagio.

Lear, una de las figuras de la cultura popular europea desde los años 70, publicó el domingo en Instagram un mensaje irónico dirigido a Cyrus en el que le daba las gracias por homenajear su canción y añadía que estaba “halagada”. “Gracias, Miley, por este tributo a mi canción ‘The Sphinx’. Me siento halagada”, escribió la que fuera musa y confidente de Salvador Dalí, al detectar similitudes en la melodía y el ritmo en ambas canciones.

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