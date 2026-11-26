Todavía no se armó el arbolito y en La Plata el calor ya aprieta, pero en las pantallas es pleno diciembre. El lunes, Prime Video abrió la semana con “Clashing Through the Snow”, una comedia romántica en la que Christopher Briney (”The Summer I Turned Pretty”) y Michelle Randolph (”Landman”) son dos editores rivales que, varados por una tormenta de nieve, tienen que compartir un auto hasta Nueva York, con Paris Hilton y Julia Fox de invitadas por si faltaba brillo. Y este viernes se suma Disney+ con “Mickey solo en casa”, en la que Mickey y Pluto defienden el hogar de un mapache y una comadreja. Y en Estados Unidos, donde el género ya es una industria pesada, los canales y las plataformas lanzan más de una docena de películas navideñas entre el lunes y el domingo.

Es apenas la última tanda de una ola que arrancó a principios de noviembre. Netflix abrió el juego el 4 con “La razón de estar contigo: una Navidad perfecta”, con Dennis Quaid, Milo Ventimiglia y un perro que intenta mantener unida a su familia antes de Nochebuena; la película trepó al primer puesto del ranking de Netflix. Después llegaron “Góspel de Navidad”, de Tyler Perry; la sueca “El intercambio navideño” y “Cómo proteger a una estrella”, que reúne a Leighton Meester y Jared Padalecki. Apple TV y Disney+ sumaron especiales de Snoopy y de “The Proud Family”. Con el de Mickey, suman ocho estrenos navideños en poco más de tres semanas, y tres películas del género ya están metidas en el Top 10 argentino de Netflix. Lo que viene no afloja: el 2 de diciembre llegan “Atrapada en las vacaciones” (Netflix) y “Misión bolsa mágica” (Prime Video), con Arnold Schwarzenegger como Papá Noel; el 4, un especial de “Los Fraguel” y una escapada navideña de “El diario de Greg”. La anticipación tiene lógica: ya en 2020 Netflix explicaba que sus números mostraban a los usuarios argentinos buscando a Papá Noel desde la primera quincena de noviembre.

Un plato que no falla

El modelo de todo esto es Hallmark, el canal estadounidense que convirtió la Navidad en una línea de montaje: tiene más de 300 películas navideñas en su catálogo y en 2024 fue la señal de cable de entretenimiento más vista de Estados Unidos. Y la mejor explicación de por qué funciona no está en un estudio de mercado sino en un documental sobre... el hormigón.

En “The History of Concrete”, el primer largometraje de John Wilson (el de la serie “How To with John Wilson”, de HBO), presentado en enero en Sundance, el director se anota en un taller para aprender a escribir y vender una película de Hallmark e intenta aplicar la fórmula a un documental sobre ese material. En una de las escenas más jugosas visita los estudios canadienses donde se filman muchas de estas películas (galpones de hormigón, cómo no), y una responsable de la compañía explica sin rodeos por qué el público vuelve cada diciembre: la gente quiere esas películas como quien busca “comfort food”, ese plato de comida quizás no del todo nutritiva, y que no sorprende, pero que justamente por eso reconforta. Y admite, con una franqueza envidiable, que el método es el del champú: enjuagar y repetir. “Todos los que estamos en este edificio seguimos contando la misma historia de chico conoce a chica”, dice.

La metáfora gastronómica es de la casa. Bill Abbott, el ejecutivo que lanzó el ciclo Countdown to Christmas cuando asumió como CEO de Crown Media, la división televisiva de Hallmark, sostenía que con Hallmark uno sabe que va a terminar feliz: “Su programación es ‘comfort food’ para mucha gente”. Michelle Vicary, durante años jefa de programación de la señal, lo bajó aún más a tierra: un sábado a la noche, “la gente quiere ver una película en la que sabe qué va a pasar”.

Ahí está la clave. En tiempos de series que buscan incomodar y de noticias que no dan respiro, estas películas ofrecen exactamente lo contrario: un conflicto mínimo (una pastelería en peligro, un suéter que no aparece), un romance anunciado desde el primer plano y un final feliz garantizado. Funcionan como un ritual: se miran en familia, se repiten como las fiestas mismas y se disfrutan precisamente porque no hay sorpresas. El propio Wilson lo resumió en una entrevista: “Esta forma rítmica y cíclica de contar historias es tranquilizadora y atractiva para la gente”.

Que acá las fiestas lleguen con treinta y cinco grados y pileta no parece importar: producto de la colonización televisiva, quizás, la nieve de utilería también reconforta. Para los que prefieren la pantalla grande, el 10 de diciembre vuelve a los cines “Realmente amor”, la prueba de que, como en la mesa del 24, lo que se repite cada año es lo que más se disfruta.