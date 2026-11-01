La noche soleada de Fito Páez en el hipódromo de La Plata

¿Qué es un clásico?, se preguntó alguna vez el escritor Jorge Luis Borges. Su materia de estudio eran los libros y ensayó algunas respuestas. Por ejemplo, definió que clásico es un libro capaz de interpretaciones sin término y que, por el contrario, no es un libro con tales o cuales méritos, sino una obra “que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad”. Algo de eso se sintió en la noche del sábado en el aire del Hipódromo de La Plata, donde una multitud fervorosa y misteriosamente leal acompañó de principio a fin el show de Fito Páez, que desembarcó en la Ciudad con su Sale el Sol Tour.

Con el respaldo de una sólida banda integrada por Diego Olivero (bajo, guitarra, teclado y coros), Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (voz, teclados, guitarra y coros), Juani Agüero (guitarras y coros) y Mariela “Emme” Vitale (voz y coros), junto a los vientos de Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo alto y tenor) y Santiago Benítez (trombón), esta gira encuentra al rosarino tan vigente y prolífico como siempre.

El espectáculo debe su nombre a uno de los temas que conforman Novela, la ambiciosa ópera rock que vio la luz en 2025, pero se superpone con el lanzamiento de su reciente Shine (doblemente nominado a los Latin Grammy 2026). Claro que antes, mucho antes que eso, Fito puso una miríada de canciones en nuestros Walkman: hits que marcaron y siguen marcando a generaciones de abuelos, padres, hijos y nietos que desde el arranque del concierto sintieron cómo se les erizaba la piel apenas se apagaron las luces y, pasadas las 21, el músico apareció enfundado en un traje negro para lanzarse con una tanguera versión de “Giros”, encadenar con la rockera “Lo que el viento nunca se llevó” y entonces dar paso a la conmovedora “11 y 6” para recordarnos que “ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo”.

Pero la noche avanza y Fito enhebra un clásico como “Tráfico por Katmandú” pegado a otra de su repertorio más reciente, “Tu vida, mi vida”, para desatarse con la potente “Lejos en Berlín” y dar lugar a una íntima versión de “Al lado del camino”.

Corre al piano y suelta, irónico: “Esta la escribí anoche”, para ponerse a cantar en estos “tiempos donde nadie escucha a nadie / En tiempos donde todos contra todos”, y acordarse en sueños de su casa, “del chico que jugaba a la pelota” y también de sus maestros: “Litto Nebbia, Spinetta, Charly García”, para que el Hipódromo se venga abajo cuando apenas va un puñado de temas.

“Hazte fama” y “La canción de las bestias” preparan los oídos y los corazones para darle lugar a la entrañable balada “Un vestido y un amor”.

Muchos no terminaron de secarse las lágrimas cuando empieza a sonar esa sublimación del duelo amoroso que es “Tumbas de la gloria” y, pegada a esa, la descarnada “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.

De aquí en más, lo que vendrá será un hit tras otro: “El amor después del amor”, “La rueda mágica”, “Circo Beat”, “Brillante sobre el mic”, “Ciudad de pobres corazones” y “A rodar mi vida”.

Son estas las canciones de una época, la suya, la de quienes, como él, nacieron en 1963, pero también la nuestra y la de niños, jóvenes y adolescentes que cantaron como de memoria letras preexistentes a su nacimiento. Un puente entre las melodías de hoy y las de ayer, que siguen sonando, doliendo, enamorando como antes.

Que nadie puede y nadie debe vivir sin amor es lo que flota en esta noche de primavera en la que Fito nos ha propuesto viajar por las canciones más emblemáticas de su repertorio, revisitadas, reinterpretadas y resignificadas por un artista que hace tiempo se ganó su lugar en el Olimpo del rock nacional y que, aun así, no para de crear y buscar. Con el pelo más corto, con algunas canas más que ayer, pero con la energía y la rebeldía intactas. Las mismas que suele reclamarles a esas juventudes “adormecidas”.

En una entrevista, Charly García suelta una frase que ya es una suerte de manifiesto: “¿Viste que los padres les cantan y les escriben a los chicos para que se duerman? ¡Yo quiero que se despierten!”. Hace años que Fito libra una batalla similar, años repitiendo que no vino a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos.

Claro que eso no implica dejar de cantar ni bailar. Es lo que pide cuando reclama soltar todo, “el amor y la bronca”. El público acata y vuelve a encenderse cuando Fito reaparece -ahora de blanco- para ejecutar la imperativa “Shine” y gritar “Tiren los teléfonos/A la mierda con el flow y los bits”. Le siguen la bitlera “Sale el sol” y las eternas “Mariposa tecknicolor”, “Dale alegría a mi corazón” y “Dar es dar” para ponerle el broche de oro a estas dos horas de show. Y a esta gira: una vez más, Fito ha elegido La Plata para cerrar una etapa. Se apagan las luces y se despide con la promesa de un nuevo disco, el deseo de un año mejor y una declaración de principios: “Harto me tienen diciendo que el rock ha muerto, como si fuera un cuerpo. ¡Esta murió, sigue más vivo que nunca!”.