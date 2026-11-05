La Nonna: la casita con olor a bombones celebra 35 años con el teatro

Hay historias que se cuentan sobre un escenario y otras que se construyen detrás del telón. La del Teatro La Nonna tiene un poco de ambas. Nació de un sueño familiar, atravesó crisis, sobrevivió a un incendio devastador y se convirtió en un espacio de encuentro para generaciones de platenses. Ahora, a 35 años de su nacimiento, la sala celebra su historia con un mes de espectáculos y actividades que tendrán su momento central el 14 de noviembre, cuando el festejo salga a la calle.

“Cuando a los cinco años dije que quería tener un teatro, los platenses me permitieron tenerlo”, recuerda en diálogo con EL DIA su director, Leo Ringer, quien define la aventura de sostener una sala como la de ser “un loco lindo, que quiere mantener todo, que rema en dulce de leche y que es feliz”.

Pero la historia comenzó mucho antes. En la antigua casona familiar vivió María Teresa Laserra, la abuela que inspiró el nombre del teatro. Allí, la música y el arte ya formaban parte de la vida cotidiana. En 1972, Ringer abrió Leolandia, su primer espacio de espectáculos infantiles. En 1986 comenzó la construcción del actual edificio y, finalmente, en 1991, Pipo Pescador e Iris Marga inauguraron la sala. “Estas puertas no se cerraron nunca más hasta hoy”, confiesa.

El camino no estuvo exento de dificultades. El 20 de diciembre de 2004, un incendio destruyó buena parte de las instalaciones. El fuego volvió a encenderse durante la madrugada siguiente, pero algunos objetos familiares sobrevivieron milagrosamente: la máquina de coser de su abuela, su primer traje de payaso y su teatro de títeres.

“Fue un esfuerzo más que nos permitió ver lo que los platenses nos quieren”, asegura Ringer, quien recuerda la determinación de su madre, Rosa Mancuso, de volver a abrir cuanto antes.

UN CUMPLEAÑOS EN LA CALLE

La programación comenzó el domingo con Pablo Picotto y continuará este viernes con Gabriel Cartañá y el sábado con Campi. El viernes 13 llegará Celeste Campos, mientras que el sábado 14 tendrá lugar la celebración central. Entre las 12.30 y las 14, vecinos, alumnos y familias compartirán un acto en la esquina del teatro, con el soplado de las 35 velitas, el descubrimiento de una placa y presentaciones de la escuela. Por la noche, Laura Azcurra protagonizará “Frida Kahlo”.

El domingo 15, a las 20, será el turno de Rodrigo Lussich con “Acelerado”. El lunes 16, fecha oficial del aniversario, se proyectará una película nacional protagonizada por una egresada de la escuela, quien conversará con el público. La actividad será a las 19, con entrada libre y gratuita.

Leo Ringer dice que el incendio les “permitió ver lo que los platenses quieren al teatro”

La celebración continuará con Nico Serna el viernes 20, el Turco Naím el sábado 21 y Santander Up el viernes 27. El cierre será el sábado 28 con una comedia encabezada por Mónica Farro, Carna y Coggi.

Ringer reconoce que sostener esta programación supone desafíos económicos. “Los tiempos son bastante difíciles. La economía hace que las grandes comedias sean difíciles de montar”, explica, y señala que el crecimiento del stand-up permite ofrecer espectáculos con menores costos de producción.

UNA HISTORIA QUE CONTINÚA

Leo confiesa que hay algo que muchas noches lo desvela: “Pienso, siempre, cómo va a continuar este sueño”. Aunque rápido, al ver el legado que honran sus hijos, se consuela: Lara como actriz, y Lisandro que ha ido dejando la actuación de sus inicios para dedicarse a la dirección y escenografía, aunque también ha escrito y adaptado algunos espectáculos.

Y cuando le preguntan qué significa haber entretenido a niños que hoy regresan con sus propios hijos, Ringer encuentra una respuesta sencilla: “Los chicos crecen y yo crezco con ellos. Acá hay un espíritu familiar. Como dijo Iris Marga, es una casita con olor a bombones. Es la casa de todos”.

A 35 años de aquella inauguración, La Nonna sigue renovando su vínculo con La Plata. Y su director conserva intacta la ilusión que lo llevó a imaginar un teatro cuando apenas tenía cinco años: “Ese niño nunca se fue. Y es el que permite que, vengan buenas o vengan malas, acá la pasemos bien”.