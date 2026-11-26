Hay una cuenta que nadie había hecho en voz alta hasta que John Hamburg se sentó a escribir: Ben Stiller tiene hoy, más o menos, la edad que tenía Robert De Niro cuando le hizo la vida imposible en “La familia de mi novia”. Al propio guionista el dato le pareció una locura, y sin embargo es la llave de “La nueva Focker”, la cuarta entrega de la saga, que llega a los cines locales este jueves, dieciséis años después de la última.

La vuelta de tuerca es generacional. Greg Focker, aquel enfermero torpe que en 2000 sudaba frío bajo la mirada del ex agente de la CIA Jack Byrnes, es ahora el padre de Henry (Skyler Gisondo), y Henry se va a casar. La elegida es Olivia Jones (Ariana Grande), una mujer brillante, segura de sí misma y con un pasado de negociadora de rehenes del FBI, que llega a la casa familiar con un diagnóstico incómodo: Greg tiene a su hijo emocionalmente secuestrado. Para colmo, Jack la adopta de inmediato, y a Greg le toca probar en carne propia el papel de suegro paranoico. El detector de mentiras, viejo emblema de la saga, vuelve a escena, esta vez con Olivia en la silla caliente.

El trío es el gran imán. De Niro, ganador de dos Oscar, vuelve a ponerse el traje de Jack; Stiller, que además produce, retoma al personaje que lo volvió emblema de la comedia de la incomodidad; y Grande, nominada al Oscar por “Wicked”, llega como la pieza que desordena todo. Los acompañan Teri Polo, Blythe Danner y Owen Wilson, de la vieja guardia, más Beanie Feldstein y Eduardo Franco entre las caras nuevas. La apuesta tiene respaldo: la original recaudó unos 330 millones de dólares en el mundo, “Los Fockers: la familia de mi esposo” (2004) pasó los 500 millones y fue en su momento la comedia con actores de carne y hueso más taquillera de la historia, y “Los pequeños Focker” (2010) sumó otros 310. Más de mil millones entre las tres.

Hamburg estuvo desde el principio: coescribió las tres anteriores y esta vez, además del guion, se hizo cargo de la dirección. En una charla con The Hollywood Reporter contó que el elenco nunca perdió el contacto, pero que nadie quería volver sin una historia que lo justificara, y admitió que la tercera no partió de una idea tan limpia como las dos primeras. La solución apareció cuando imaginó a la némesis de Greg: la novia del hijo, todo lo contrario de lo que él era treinta años atrás. Fue Jay Roach, director de las dos primeras y productor de esta, quien le sugirió el oficio de negociadora de rehenes, y ahí se le armó el conflicto central.

GRANDE O NADIE

Para el papel no había plan B. Hamburg dice que Grande era la única actriz que se le ocurría, que la miraba en “Saturday Night Live” admirado por su timing y que le atraía justamente que no tuviera una filmografía enorme. Lo que lo terminó de convencer fue “la idea de que alguien con el aspecto de Ariana Grande destruyera por completo a Ben Stiller”. Ya en el rodaje, cuenta, la cantante lo empujaba a probar cosas distintas y le daba tantos registros de intensidad que después, en la sala de montaje, podía elegir cuál usar.

De De Niro rescata otra cosa: que a los 82 años lo llamaba tarde a la noche o le mandaba mensajes con ideas para las escenas, y que trabajar con él fue lo más disfrutable del proyecto. También confiesa que el que más tienta de risa a Stiller es Owen Wilson, que vuelve como el inefable Kevin, ahora padre de mellizos convencido de que los cría solo mientras a su alrededor pulula una legión de niñeras. Y la tradición del deporte que termina en desastre (vóley en la pileta en la primera, fútbol americano en la segunda) sigue con una carrera de bicicletas que, reconoce, fue una pesadilla de filmar.

En diálogo con IndieWire, el director explicó cómo arma el clima de trabajo: un set relajado, sin tensiones, con la lógica de un anfitrión que organiza una cena divertida y el oficio de un director de orquesta que tiene que darle su momento a cada instrumento. Las escenas de mesa, con media docena de personajes cruzando miradas, son un rompecabezas técnico que igual disfruta. “Quizás sea el masoquista que hay en mí”, bromeó.

Hay una decisión formal que dice mucho: por primera vez en la saga se filmó en pantalla ancha, en formato 2.40:1, para que la película se sintiera hecha para el cine. No es un detalle menor en alguien que lamentó ver cómo la comedia desaparecía de las salas y se mudaba al streaming. Su apuesta es que el público todavía tiene ganas de reírse en grupo, en una sala llena, retorciéndose de vergüenza ajena con Greg Focker. Desde este jueves se sabrá si tiene razón.