La periodista Sofía Kotler anunció que está embarazada: “Esperamos una bebita”

Sofía Kotler y su esposo Guido Cardero anunciaron que esperan a su primer hijo a través de un tierno posteo.

Más tarde, en la tele, la periodista anunció que será una nena.

“Estoy embarazada. Estoy esperando una bebita. Estoy muy contenta, muy feliz, toda la familia está muy feliz”, comentó emocionada.

Allí, también explicó: “Por eso estuve ausente algunos días. Fueron unos tres meses movilizantes, pero estamos acá”.

“Toda la familia está muy feliz: primera nenita, primera nieta, primer todo. Así que la familia revolucionada”, cerró.

Así, este lunes, la mencionada periodista contó que espera a su primera hija junto a su pareja Guido Cardero, con quien lleva 16 años de relación.

“16 años después, la primavera estalló en flores como nunca. Y trajo la más linda de todas”, escribió la comunicadora en una publicación desde sus redes.



El posteo. Enseguida, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones de amigos, colegas y figuras del medio, que celebraron con la pareja esta nueva etapa.