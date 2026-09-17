La Plata ajusta los últimos detalles para recibir a BTS: tres recitales y esperan más de 150 mil personas

La Plata ajusta los últimos detalles para recibir a BTS, que se presentará el 21, 22 y 23 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona. De cara a las tres jornadas, autoridades municipales, provinciales y representantes de la productora avanzaron en la planificación de los operativos que se desplegarán durante los shows.

El intendente Julio Alak mantuvo una reunión de trabajo con representantes de DF Entertainment y ACPO GROUP, junto a funcionarios de las áreas de Seguridad y Control Urbano de la Provincia y el Municipio. El objetivo fue coordinar las acciones vinculadas al ingreso y circulación de los miles de seguidores que llegarán a la ciudad durante las tres jornadas.

Según las estimaciones difundidas por el Municipio, más de 150 mil personas se movilizarán hacia La Plata por los recitales. Se espera la llegada de seguidores de distintas provincias argentinas y también de países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Uruguay, por lo que el operativo contempla el movimiento de una importante cantidad de público en la ciudad.

“Estamos trabajando junto a los productores para planificar un operativo integral que permita recibir de la mejor manera a las miles de personas que llegarán a la ciudad para disfrutar de un evento de alcance internacional”, sostuvo Alak. Y agregó: “La Plata se prepara para estar a la altura de las grandes capitales del mundo que reciben a BTS”.

La reunión se realizó en el Palacio Municipal y contó con la participación de Iván Finkenstein, gerente general de DF Entertainment, y Juan Pablo Maglier, CEO y fundador de ACPO GROUP. La llegada de BTS a La Plata forma parte del tramo latinoamericano de la gira Arirang, que contempla más de 80 presentaciones en 34 regiones.