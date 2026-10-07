La Plata en modo k-pop y comienza a prepararse para recibir a BTS: habrá una jornada especial para ARMY

La comunidad K-pop de La Plata ya comenzó a palpitar la llegada de BTS a la Argentina (21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único) y prepara una jornada especial para celebrar el esperado Tour ARIRANG, que tendrá al grupo surcoreano como protagonista. En ese marco, un encuentro que reunirá a fanáticos, familias y público general para compartir música, actividades y distintas expresiones de la cultura K-pop.

La cuarta edición de KPOP LA PLATA se realizará el sábado 17 de octubre, de 12 a 19, en el Club Ateneo, ubicado en 39 N.º 215, entre 115 y 116. La entrada será libre y gratuita, por lo que la propuesta apunta no solamente a los seguidores de BTS y del K-pop, sino también a quienes quieran acercarse por primera vez a este universo cultural.

La jornada tendrá además dos motivos especiales de celebración para ARMY, el nombre con el que se identifica a la comunidad de seguidores de BTS. Por un lado, se festejará el cumpleaños de Jimin, una de las figuras más populares del grupo. Por otro, se conmemorarán los cuatro años de la primera visita de Jin a la Argentina, otro de los integrantes de BTS.

La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro para quienes esperan con entusiasmo la llegada del grupo al país, pero también en un espacio para compartir la música, los bailes, la creatividad y los vínculos que se fueron construyendo alrededor del K-pop en La Plata.

Durante el evento habrá bloques y mini bloques de K-pop, concurso de Fandance y Random Dance, además de shows y presentaciones de artistas invitados. También se prepararon regalos para las primeras 100 personas que lleguen al encuentro, juegos y una búsqueda de personajes de BT21, la popular línea de personajes vinculada a los integrantes de BTS.

La jornada contará además con stores y stands de merchandising, una zona destinada a fanclubs con participación especial de Rise On Bangtan Argentina, y un stand de Cypher 4 Kpop. A esto se sumará un espacio para artistas independientes, conocido como Artists Alley, donde los asistentes podrán conocer distintas propuestas vinculadas con la cultura y el universo visual del K-pop.

El entretenimiento también tendrá su lugar con una Zona Gamer y un torneo de Just Dance, mientras que el predio estará ambientado con una decoración temática especialmente preparada para la ocasión. Como parte de la propuesta habrá además sorteos y premios para los participantes, junto con un paseo gastronómico y buffet para acompañar la jornada.