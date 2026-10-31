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La primera salida de Mirtha Legrand tras recibir el alta: asistió al cumpleaños de su hija

La diva formó parte de los festejos que realizó Marcela Tinayre en Barrio Parque y se mostró sonriente ante las cámaras

Por Redacción

Mirtha Legrand protagonizó su primera salida pública después de su internación en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La diva de 99 años participó en la celebración de cumpleaños de su hija Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque.

La Chiqui arribó a la residencia de su hija a bordo de un vehículo manejado por un chofer y se la vio ubicada en la parte delantera del auto. En ese sentido, se la pudo observar sonriente y vestida con un sofisticado conjunto de dos piezas en tono rosado diseñado por Claudio Cosano, aros a tono y gafas de lectura.

El festejo contó con catering de Schuster y mesas decoradas por Ramiro Arzuaga: seis se distribuyeron en el jardín y una en el comedor, con vista al verde. En esta última se ubicó Mirtha, en una mesa para seis personas junto a Juana Viale, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoya Molina, mientras el resto de los invitados disfrutó de la celebración al aire libre.

Cabe recordar que la Chiqui había ingresado al Mater Dei a mediados de septiembre y permaneció allí durante 18 días a raíz de una neumonía bacteriana. El cuadro, calificado como grave por quienes siguieron de cerca su evolución, generó una honda preocupación en el ambiente artístico y en el público que la sigue desde hace décadas.

La conductora permaneció bajo estricto control médico y con acceso restringido de visitas durante buena parte de su estadía en la clínica. En las últimas horas, obtuvo el alta médica para continuar su última etapa de la recuperación en su domicilio. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce cuándo volverá a conducir el programa de los sábados por la noche.

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