La promesa de Soledad Silveyra tras volver a su casa luego de 22 días de internación 

Después de 22 días de internación, Soledad Silveyra finalmente volvió a su casa.

Así, la mencionada actriz recibió el alta luego de atravesar una fractura de pelvis y una fisura de sacro, y decidió compartir un mensaje con sus seguidores para contar cómo se encuentra y agradecer el acompañamiento que recibió durante este tiempo.

“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación”, comenzó Solita, quien reconoció que todavía tiene por delante un importante proceso de recuperación. “Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme”, expresó.

La actriz también habló de lo que atravesó durante estas semanas y destacó el papel que tuvo su familia en este momento. “He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante”, aseguró.

Por otro lado, Solita dejó una reflexión personal sobre esta etapa que comienza fuera del sanatorio: “Queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora”.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros de trabajo. “Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo que se acercaron, dándome fuerzas en momentos tan difíciles”, escribió.

Además, valoró especialmente el acompañamiento de la prensa durante estos días y al nosocomio. “A la prensa por comprenderme y respetarme”, expresó. "Gracias al Sanatorio Otamendi, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus kinesiólogos, a las señoras que con tanto cariño me daban de comer todos los días, a sus cocineras, a todo su personal, por sus palabras de aliento”, destacó.

Con el alta ya en casa y enfocada en recuperarse, la actriz cerró su mensaje mirando hacia adelante y pensando en uno de los lugares que más disfruta: el escenario. “Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario”, cerró Silveyra