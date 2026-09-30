Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

La promesa de Soledad Silveyra tras volver a su casa luego de 22 días de internación 

Por Redacción

Después de 22 días de internación, Soledad Silveyra finalmente volvió a su casa.

Así, la mencionada actriz recibió el alta luego de atravesar una fractura de pelvis y una fisura de sacro, y decidió compartir un mensaje con sus seguidores para contar cómo se encuentra y agradecer el acompañamiento que recibió durante este tiempo.

“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación”, comenzó Solita, quien reconoció que todavía tiene por delante un importante proceso de recuperación. “Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme”, expresó.

La actriz también habló de lo que atravesó durante estas semanas y destacó el papel que tuvo su familia en este momento. “He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante”, aseguró.

Por otro lado, Solita dejó una reflexión personal sobre esta etapa que comienza fuera del sanatorio: “Queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora”.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros de trabajo. “Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo que se acercaron, dándome fuerzas en momentos tan difíciles”, escribió.

Además, valoró especialmente el acompañamiento de la prensa durante estos días y al nosocomio. “A la prensa por comprenderme y respetarme”, expresó. "Gracias al Sanatorio Otamendi, a sus médicos, a sus enfermeras, a sus kinesiólogos, a las señoras que con tanto cariño me daban de comer todos los días, a sus cocineras, a todo su personal, por sus palabras de aliento”, destacó.

Con el alta ya en casa y enfocada en recuperarse, la actriz cerró su mensaje mirando hacia adelante y pensando en uno de los lugares que más disfruta: el escenario. “Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario”, cerró Silveyra

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?