La Provincia inhabilitó a Mauro Icardi por manejar con la licencia vencida tras un video de la China Suárez

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi luego de constatar que el futbolista tenía vencida su licencia de conducir.

La intervención se produjo tras la difusión de un video publicado en redes sociales por Eugenia “la China” Suárez, en el que se observa una situación de riesgo mientras ambos circulaban en un vehículo.

En las imágenes, Suárez aparece sin el cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del habitáculo a través de una de las ventanillas, mientras Icardi permanece al volante. Desde la cartera bonaerense señalaron que la conducta podía poner en riesgo a los ocupantes del vehículo y a terceros, y cuestionaron que el conductor continuara la marcha ante esa situación.

A partir de la repercusión del video, las autoridades verificaron la documentación correspondiente y constataron que la licencia de Icardi se encontraba vencida. Por este motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar una inhabilitación preventiva en el marco de la Ley Provincial 13.927, medida que quedó registrada este domingo 21 de septiembre.

La resolución establece que, en caso de que el futbolista quiera tramitar una nueva licencia, deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio en la provincia de Buenos Aires y previamente someterse a una evaluación para determinar si reúne las condiciones requeridas para volver a conducir.

Desde el Ministerio remarcaron que la persona que está al volante tiene la responsabilidad de preservar la seguridad de quienes viajan en el vehículo y de terceros.