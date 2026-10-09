La publicación con la que Candela Arizaga y Facundo Moyano blanquearon su reconciliación en Madrid: "Antes muero que dejarte"

Desean estar juntos. La influencer Candela Arizaga hizo un fuerte descargo sobre su estadía en Madrid junto a Facundo Moyano, de la que no tuvo reparo en mostrar su descontento porque no puede estar con su "novio" en Argentina, por tener una restricción perimetral con dos graves imputaciones en contra del gremialista.

Así, el ex diputado enfrenta una causa en su contra tras un confuso episodio frente a su departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano y ahora está acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad de la propia Arizaga.

Pero, tras varios idas y vueltas, ambos pidieron que la medida de distancia fuera eliminada, pero la fiscalía se niega y ahora, la "pareja" pasa sus días juntos en Madrid y no tienen problemas en mostrarse.

Entonces, luego de que Candela Arizaga y Facundo Moyano confirmaran sus encuentros en Madrid, decidieron blanquear de manera oficial la reconciliación con una inesperada publicación en redes.

El posteo marca un antes y un después, ya que se trata de la primera vez que se muestran juntos oficialmente, algo que no hacían antes del escándalo.

Recordemos que, todo ocurre con una perimetral contra Moyano vigente en la Argentina, una medida que genera debate porque los jueces nacionales no tienen jurisdicción en el exterior.

"Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte", fue la frase que eligieron para confirmar que seguirán desafiando a la Justicia argentina en el exterior.

Al respecto, Candela apuntó: "Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia".

"No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación", cerró la influencer. Lo irónico es que utilizó el mismo fondo de pantalla y la misma tipografía que al momento de apuntar contra su "novio".

Vale destacar que, el pasado 29 de septiembre, hace sólo una semana, la joven dejó de lado cualquier tipo de reserva en su perfil de redes sociales y señaló: "Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima".

También, con un fondo negro y letras blancas, Arizaga se defendió contra Moyano nueve días atrás: "Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios ¿Resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas".

Sin embargo, este martes, se conoció que la fiscal Florencia Nocerez planea citar a la influencer por la difusión de los encuentros a pesar de las restricciones a nivel nacionales. Incluso, la propia letrada se habría intentado comunicar con Candela.