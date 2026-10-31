La radio de luto: murió Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

La radio argentina está de luto. Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre y una de las voces más reconocidas de la emisora, murió este sábado a los 61 años. La noticia fue confirmada en vivo por su amiga y compañera de trabajo, Mariel Di Lenarda, durante una comunicación al aire.

"Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi", expresó Di Lenarda, visiblemente emocionada. También explicó que la decisión de comunicar el fallecimiento llegó después de que sus hermanos autorizaran a hacerlo, ante las reiteradas consultas de los oyentes por su estado de salud.

La muerte de Giorgi generó una profunda tristeza entre sus compañeros y en la audiencia de la emisora. En las últimas semanas, su ausencia de los micrófonos había despertado preguntas de quienes la acompañaron durante años. La locutora atravesaba una enfermedad que la había mantenido alejada de la actividad.

Durante la comunicación, Di Lenarda recordó el cariño que Giorgi había cosechado a lo largo de su carrera: "No había nadie que no la quisiera", sostuvo. Luego, en sus redes sociales, le dedicó una despedida: "Me duele el alma. Te amo amiga querida".

Una trayectoria ligada a la radio

Marcela Giorgi comenzó su recorrido profesional antes de graduarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, trabajó en La 100 y posteriormente llegó a Radio Mitre, donde construyó gran parte de su trayectoria.

Entre sus trabajos más destacados estuvo el ciclo "De 7 a 9, música y noticias", que compartió con Mario Portugal y que recibió dos premios Martín Fierro. También integró equipos periodísticos junto a figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Durante años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", con intervenciones sobre actualidad, espectáculos y deportes. En una entrevista publicada en 2015 por Diario Popular, había definido su lugar en el equipo con una comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

En sus últimos años formó parte de "Sábado tempranísimo", junto a Marcelo Bonelli. Por ese trabajo había sido nominada recientemente en la categoría Labor en Locución Femenina de los Premios Martín Fierro de Radio 2026.

Su muerte deja un profundo pesar en Radio Mitre y entre quienes, durante décadas, encontraron en su voz una compañía cotidiana.