La reflexión de Flor Torrente tras descubrir una enfermedad en un chequeo

“Escuchen su cuerpo, háganse los chequeos todos los años”. Con esa reflexión, Flor Torrente se refirió a cómo descubrió una enfermedad hereditaria que desconocía. La hija de Araceli González reveló que le encontraron “placas” en las carótidas y que se paralizó: “pensé que me iba a morir mañana”. Desde entonces, tuvo que bajar varios cambios. “Tuve que bajar el nivel de trabajo, me cambian de pastilla y ahora voy a ver si el nuevo tratamiento funciona”, contó. Tranquila con haber ido al médico, aconsejó: “Denle atención a su cuerpo, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla”.

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