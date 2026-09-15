La Reina del Flow hizo vibrar el Movistar Arena y puso a bailar a los argentinos por primera vez

El universo de La Reina del Flow deja por esta noche la pantalla y se instala en el Movistar Arena, donde los protagonistas de la exitosa serie colombiana se encuentran en vivo con el público argentino en la primera de las dos presentaciones previstas en Buenos Aires. La jornada comenzó a las 20.00 con la presentación de Juli Obregón, encargada de abrir el escenario antes de la llegada del elenco de la ficción que conquistó a seguidores en distintos países. Obregón inició con la canción propia "Una trampa", junto a tres bailarinas encargadas de la coreografía, continuó con "Deja Vú", también de su autoría; luego fue el turno de "Levitating" de Dua Lipa y "¿Qué nos pasó?" de Tini.

"Esto lo escribí cuando estaba con el corazón roto. Siempre queda la esperanza de que el destino nos vuelva a unir", anunció la intérprete antes de entonar "Ojalá que no", su próximo estreno. Con producción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment, La Reina del Flow encaró así su primera noche en Buenos Aires, con una segunda función prevista para este martes en el mismo escenario.

Con Carlos Torres al frente como Charly Flow y la participación de Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres, además de la presencia especial de Carolina Ramírez, quien vuelve a ponerse en la piel de Yeimy Montoya para estos shows. Antes de la presencia física de los protagonistas, se pudo ver un breve compilado de la tira que dejó a la emoción de los espectadores a flor de piel.

De esta manera, Carlos Torres pidió: "Yo quiero una bulla muy grande de los verdaderos fanáticos. Traemos puro flow para pasarla carbón. Les traigo una princesa que me empezó por odiar y me terminó por amar". Así, Carolina Ramírez, que demostró su amor por el país desde el principio incluso con brillos albicelestes en el peinado, explicó: "Está canción la escribí cuando estaba en la cárcel" y entonó depredador. Luego, volvió hacia Charly que, a su vez, cantó "Perdóname".

En su presentación, Carolina expresó unas emotivas palabras para el público argentino: "Poder estar aquí con ustedes hoy, mi público en Buenos Aires, son la prueba de que los sueños se hacen realidad, gracias. Sin su amor, sin su apoyo, sin su cariño en los momentos más difíciles, jamás habría tenido la fuerza para cumplirlos. Gracias".

"Hace un tiempo alguien me dijo que siempre iba a haber gente que no iba a comprender lo diferente, pero que eso solo iba a ser una excusa para no dejar de soñar, para no dejar de ser quien era. Eso es lo que quiero decirles a ustedes hoy", añadió.

"Sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que son. Y nunca dejen de luchar por sus sueños, porque se hacen realidad, ¡créanme! A todas las reinas y reyes del flow de Argentina entero, ¡siempre gracias!", cerró la artista.

Juan Manuel Restrepo, que interpreta a Erik Mateo Cruz Montoya, alias "Pez Koi", encabezó "Perdiendo el tiempo". De esta manera, el espectáculo continuó con "El Niño". El repertorio recupera algunas de las canciones más reconocidas de la serie, entre ellas “Reflejo”, “Fénix” y “Que arda el fuego”, en una puesta que busca trasladar al escenario el universo musical y narrativo de la producción colombiana.

Después de interpretar "Dime lo que sientes", Charly buscó el aliento de la gente que estalló en emoción y recibió a Yoni Trejos "directo desde Puerto Rico" que ingresó bajo los reflectores la bandera de su país en mano y entonó "Que arda el fuego" y "Calentura". A continuación, uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de "Alma", con varios clips de la serie.

Los intérpretes demostraron una versatilidad difícil de encontrar en espectáculos habituales: se presentaron con la facilidad de pasar de una pieza totalmente emotiva a prender fuego las tablas; así como de entonar una canción pop a un estilo absolutamente rapeado y sin dejar de bailar. La energía que transmitieron inundó la sala del Arena en cada rincón.

"Mi destino", "Cambios", "La bombonera", "Amor imposible", "Ingrata", "Familia", "Beligerante", "Puro Flow", "Venimos del Dembow" y "Bendecido", entre reconocidos temas dieron continuidad a una jornada que, literalmente, sacó llamas de fuego desde la fosa del escenario.

Los artistas desplegaron una bandera de la Argentina antes de despedirse del show. El encuentro representa además el regreso del elenco a Argentina después del paso del espectáculo por otros escenarios de Latinoamérica y Europa, donde la propuesta consiguió una importante respuesta del público.

La llegada de los protagonistas ya había generado expectativa entre los fanáticos argentinos. Este domingo, Carlos Torres arribó al Aeroparque Jorge Newbery y fue recibido por seguidores que se acercaron para saludarlo y conseguir una fotografía, en la previa de las dos funciones porteñas.