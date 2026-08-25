La cantante habría impulsado una auditoría contable sobre la administración de sus ingresos y derechos económicos. Según trascendió, el estudio detectó que varias sociedades controlan recursos vinculados con su carrera y que ella no tendría participación en esas empresas.

Tini Stoessel decidió revisar en profundidad cómo fueron administrados sus ingresos y los derechos económicos vinculados con su carrera artística. La cantante habría encargado una auditoría contable sobre el manejo de su patrimonio y, según trascendió en las últimas horas, el informe dejó planteadas dudas sobre la gestión realizada durante los últimos años.

El periodista Damián Rojo aseguró en el programa Los Profesionales de Siempre que, a partir de las conclusiones del estudio, Tini “no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos en el manejo de su patrimonio”. Según esa versión, el tema ya estaría siendo analizado por abogados.

La revisión se habría producido después de que, hace aproximadamente tres meses, Alejandro Stoessel dejara de ocupar el rol de representante de su hija. De acuerdo con lo informado, la cantante habría podido acceder recién en junio de 2026 a una cuenta bancaria de su titularidad exclusiva a la que anteriormente no tenía acceso.

Las sociedades que administraban los ingresos

Uno de los principales puntos que habría detectado la auditoría está relacionado con la estructura societaria utilizada para administrar los ingresos derivados de la carrera de Tini.

Según el informe difundido, los ingresos pasados y futuros vinculados con contratos discográficos habrían sido cobrados por sociedades argentinas y extranjeras en las que la cantante no tendría participación accionaria ni control.

También se señala que Tini no figuraría como persona autorizada para realizar movimientos bancarios en esas compañías, mientras que su padre sí habría tenido esa facultad.

El documento sostiene además que algunas de esas sociedades no habrían participado directamente de las creaciones artísticas de la cantante, quien habría desarrollado sus proyectos musicales y actorales junto con colaboradores elegidos para cada producción.

Otro de los aspectos mencionados es que, en determinados contratos, Tini habría aceptado la intervención de sociedades a pedido de las empresas contratantes. Sin embargo, según la auditoría, eso no habría implicado una cesión de sus derechos de imagen, comerciales o de propiedad intelectual.

Una carrera millonaria

Tini comenzó su carrera siendo adolescente, luego de su participación en Patito Feo y de alcanzar una enorme popularidad con Violetta. Desde entonces desarrolló una trayectoria internacional que incluyó trabajos como actriz, cantante y compositora.

De acuerdo con la información difundida, sus actividades profesionales habrían generado ingresos por alrededor de 70 millones de dólares a lo largo de los años.

La situación cobra relevancia además por la continuidad de su actividad artística. La cantante tiene previstas nuevas presentaciones internacionales como parte de la segunda etapa de su gira Futttura, con conciertos en América Latina y Europa.

Según Rojo, actualmente existirían contratos vinculados con esas presentaciones que no habrían sido firmados directamente por Tini, por lo que sus abogados estarían trabajando para revisar la situación.

La auditoría y las dudas sobre el patrimonio

Entre las conclusiones difundidas se sostiene que los derechos económicos derivados de la carrera artística y de la imagen de Tini estarían actualmente en manos de distintas sociedades, tanto argentinas como extranjeras, en las que la cantante no sería propietaria, ni siquiera parcialmente.

El dato central de la auditoría, según la información conocida hasta ahora, es que la artista habría decidido revisar quién administra y controla los recursos generados por su carrera y qué derechos conserva efectivamente sobre ellos.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre una eventual denuncia judicial ni se conocieron públicamente todas las conclusiones del informe contable. La información difundida corresponde a las declaraciones periodísticas y a los aspectos de la auditoría que fueron dados a conocer.