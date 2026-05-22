La salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico del Hospital Alemán

En las últimas horas, Christian Petersen volvió a sufrir un duro revés en su salud y fue internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires para ser estabilizado por el cuerpo médico de turno. En ese sentido, el nosocomio publicó un comunicado para detallar el estado en el que se encuentra el reconocido chef.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, señaló el informe médico firmado por el médico Norberto Mezzadri.

Asimismo, el hospital no se refirió a la información brindada por el periodismo respecto a que Petersen podría encontrarse en el pabellón psiquiátrico.

“En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”, agregaron.

“El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, sentenció el comunicado.

La familia se quejó de una “difamación”

Ante la serie de comentarios sobre la salud del chef, su hijo Hans salió a hablar públicamente para aclarar que su padre fue “ingresado por voluntad propia para hacerse estudios” al Hospital Alemán.

“No hay ningún cuadro de stress. Es un seguimiento de observación terapéutico integral. Está bien, son chequeos correspondientes sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo. Me tomo el momento de responder con el fin de informar a todas las personas que de muy buena fe se acercan a nosotros para preguntarnos cómo está”, aclaró.

Cabe señalar que Petersen había permanecido internado 26 días en terapia intensiva luego de descompensarse durante una expedición en el volcán Lanín ubicado en la Patagonia. Tras ese evento, fue atendido inicialmente en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y, desde el 26 de diciembre, continuó su recuperación en el Hospital Alemán.