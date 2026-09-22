La salud de Mirtha: “Evoluciona favorablemente”

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y presentó una evolución favorable, de acuerdo con el nuevo parte médico difundido ayer. La conductora, de 99 años, permanece bajo tratamiento específico y continúa con los controles necesarios mientras se recupera de un cuadro respiratorio que derivó en su segunda internación durante septiembre.

El comunicado fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y señaló: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.

El parte también destacó el acompañamiento familiar durante estos días. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”, indicó el documento. Además, el centro médico anticipó que, “de no mediar inconvenientes”, el próximo miércoles 23 de septiembre se emitirá una nueva actualización sobre la salud de la histórica conductora.

MIRTHA LEGRAND Y SU SEGUNDA INTERNACIÓN EN SEPTIEMBRE

La nueva hospitalización se produjo el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de que Mirtha recibiera el alta médica tras permanecer internada por un cuadro gripal que había derivado en bronquitis.

En esa primera internación, que comenzó el 7 de septiembre, la conductora fue sometida a estudios y permaneció bajo seguimiento médico. Los partes difundidos durante esos días indicaron una evolución favorable y señalaron que participaba activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. Finalmente, el domingo 13 de septiembre regresó a su casa para continuar con el proceso de recuperación.

Sin embargo, pocos días después volvió al Mater Dei a raíz de un nuevo episodio respiratorio. En el primer comunicado de esta segunda internación, el sanatorio informó que había ingresado por presentar “un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería allí para realizar estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

¿QUÉ SE SABE DEL CUADRO RESPIRATORIO DE LA DIVA?

Durante los últimos días circularon versiones que hablaban de una posible neumonía. Sin embargo, el diagnóstico comunicado oficialmente por el Sanatorio Mater Dei continúa siendo el de un cuadro compatible con neumopatía.

El término neumopatía es amplio y se utiliza para referirse a distintas enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. Por eso, la expresión utilizada en el parte médico no permite establecer por sí sola un diagnóstico específico ni determinar la gravedad del cuadro.