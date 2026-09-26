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“Está muy bien”

La salud de Mirtha Incrementa su actividad mientras sigue internada

Por Redacción

Mirtha Legrand continúa internada firme en su recuperación del cuadro de “neumopatía” que derivó en su segunda internación en el Sanatorio Mater Dei.

En medio de las especulaciones sobre la salud de la diva de los almuerzos, el viernes se difundió un nuevo parte médico en el cual se detalló que la conductora “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”.

De acuerdo con la información difundida por el centro de salud, “La Chiqui” “continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”.

“Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto acerca de cómo informan de su estado”, cerró el parte médico firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico de la institución. Se esperarán nuevas novedades sobre su estado el próximo lunes.

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