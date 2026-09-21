La salud de Mirtha: “La abuela se recupera” y ¿pasó a sala común?

Mirtha Legrand atraviesa su segunda internación del mes y este domingo, por primera vez desde el viernes, las noticias que llegan desde el Sanatorio Mater Dei son alentadoras. La conductora, de 99 años, había vuelto a ingresar el viernes por la tarde, apenas cinco días después del alta que la había devuelto a su casa tras una semana de internación por un cuadro bronquial. El parte oficial firmado por el director del sanatorio, Enrique Echagüe, habló de un “cuadro compatible con neumopatía” y de estudios, tratamiento y controles en curso.

El dato más importante de la jornada lo aportó Marcela Tauro en “Infama”: Mirtha habría trasladada de terapia intensiva a una sala común, el mejor termómetro disponible de su evolución. Antes, Ángel de Brito había informado en sus redes que los médicos identificaron la bacteria responsable del cuadro, que se avanzó con una batería de antibióticos y que lograron hidratarla. En ningún momento necesitó asistencia mecánica para respirar.

La versión no es oficial (otros medios hablan de un pase a una habitación individual). Y la familia no dijo demasiado, aunque sí sostuvo la rutina de visitas bajo estricto protocolo, con barbijo y distancia. El sábado por la tarde estuvo Marcela Tinayre; este domingo llegaron Nacho Viale y Ámbar, la bisnieta. Y Juana Viale, que el viernes pasó por el sanatorio después de grabar, fue la que le puso voz al asunto frente a cámara: al abrir La Noche de Mirtha dijo “otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”.

La escena tiene algo de deja vú reciente: el 4 de septiembre Mirtha faltó a último momento a la grabación de su programa, lo que parecía una gripe de entretiempo derivó en internación entre el 7 y el 13, y la recaída llegó cuando parecía que el asunto estaba saldado. A los 99 años, cualquier afección respiratoria exige margen. El propio entorno repite la advertencia médica: la recuperación se mide en semanas, no en días. El próximo parte oficial del Mater Dei está previsto para este lunes.