La salud de Mirtha Legrand: "Se quiere ir a su casa", contó la cocinera Jimena Monteverde

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras se recupera de una neumopatía y las últimas novedades sobre su estado de salud llevaron tranquilidad a su entorno. En las últimas horas, Jimena Monteverde contó algunos detalles sobre cómo atraviesa la conductora su estadía en el centro médico.

La cocinera habló durante una entrevista con el programa Puro Show y aseguró que Mirtha se encuentra bien, descansa correctamente y mantiene las ganas de regresar a su casa. Incluso relató que durante su internación estuvo mirando televisión.

Monteverde explicó que no mantiene contacto directo con la conductora en estos días, ya que la comunicación está principalmente concentrada en sus familiares y allegados. De todos modos, señaló que consulta diariamente para conocer las novedades sobre su evolución.

“Está durmiendo muy bien, pasa buena noche”, contó la chef, quien además recordó que antes de la internación Mirtha había presentado una tos persistente.

El último parte médico sobre Mirtha Legrand

Las declaraciones de Monteverde coincidieron con la difusión de un nuevo informe médico por parte del Sanatorio Mater Dei. El comunicado señaló que la conductora “continúa mejorando día a día” de la neumopatía que motivó su internación y que presenta una buena evolución.

A pesar de esta mejoría, los profesionales decidieron mantenerla internada durante los próximos días para continuar con los controles y brindarle los cuidados correspondientes. El próximo parte médico está previsto para el viernes 25 de septiembre, siempre que no se produzcan cambios en su estado.

La conductora había recibido el alta el 13 de septiembre luego de una primera internación, pero cinco días más tarde volvió a ingresar al mismo centro médico debido a la persistencia de síntomas respiratorios. En esta segunda oportunidad, los médicos diagnosticaron un cuadro compatible con neumopatía y dispusieron que permaneciera bajo observación.

“Todos la extrañan”

Además de referirse a la recuperación de Mirtha, Monteverde habló sobre el vínculo que mantiene con la conductora y reconoció que su ausencia se siente durante las grabaciones de sus programas.

La cocinera destacó especialmente el lugar que ocupa Legrand en la televisión argentina y contó que tanto ella como el resto del equipo esperan su regreso.

Mientras tanto, Mirtha continúa bajo seguimiento médico y, de acuerdo con el último parte, evoluciona favorablemente.