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¿vuelve a su casa?

La salud de Mirtha: sigue en observación y esperan por un alta inminente

Por Redacción

Mirtha Legrand continúa hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro de bronquitis, y si bien “evoluciona favorablemente y sin complicaciones”, como indicaron en su último parte médico, la expectativa por su alta médica es enorme.

En medio de la incertidumbre por la salida de la diva, en “Intrusos” revelaron nueva información sobre el estado de salud de La Chiqui y adelantaron que durante esta jornada podría volver a su casa.

“Marcela Tinayre pidió que bajemos la ansiedad y que van a esperar”, dijo Alejandro Guatti desde el hospital. “Va a haber un nuevo parte médico, van a informar oficialmente cómo está su salud”, recordó. Por su parte, Adrián Pallares agregó: “Lo que me dicen es que se tenía que haber ido ya”.

Mientras se espera por su recuperación, Juana Viale volverá a reemplazarla en su programa del sábado en El Trece.

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