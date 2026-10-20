La sorprendente confesión de Antonio Grimau sobre la muerte

El dolor trae recuerdos. Antonio Grimau estuvo varios días internado y fue, sin dudas, uno de los actores argentinos más reconocidos y respetados.

Así, a lo largo de su carrera, no solo conquistó al público como galán de telenovelas sino que con el paso del tiempo demostró su versatilidad en personajes dramáticos y grandes obras teatrales.

Ahora, tras conocerse la muerte de Antonio Grimau a los 82 años trascendió una vieja entrevista dónde la extensa trayectoria del actor con un recorrido por escenarios y pantallas, se vio resumida en unos pocos minutos durante el último programa de Los Mammones, allá por el año 2001.

Vale destacar que Grimau, por aquellos años contrajo Covid y su salud llegó al límite. Estuvo grave, internado y se dudó mucho de su recuperación.

Entonces, en aquel programa, el actor expresaba: “Me emociona, mal. Gracias”, decía Grimau mientras recibía un aplauso de pie de parte de Jey Mammon, el conductor del ciclo, y de Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Luciana Rosenthal, los panelistas. “Estoy muy sensible... bueno, todos lo estamos”, agregaba entre lágrimas.

“Específicamente de lo que ves, ¿qué es lo que te emociona?”, le preguntó Mammon. “Todo lo que está pasando: compañeros que se han ido... uff, todo. Es un momento en donde uno intenta dar un mensaje alentador y demás, pero cuesta mucho”, aseguraba Grimau.

“Vos tuviste covid y estuviste mal”, le apuntó Jey en aquella entrevista realizada en al año 2001: “Estuve mal, según el médico estoy vivo de milagro. Muy mal. Hasta hace seis o siete meses atrás creí que me iba, realmente”, contaba Grimau.

“Hay una palabra híper devaluada que es ‘resiliente’, pero vos sos un resiliente posta de la vida”, le dijo el conductor, a lo que el actor contestó: “Sí. En mi terapia descubrí que tenía unas ganas de vivir inmensas. Y eso es lo que me ayudó, creo. Entre la ciencia, la atención de los médicos y todos los que te ayudan a estar de pie. Cuando estaba internado dije: ‘Yo no me quiero ir, no me gusta el decorado, ¿por qué me voy a ir?’”, decía en modo broma. “Acá no es”, se la siguió Mammon. “No, de otra manera, con más glamour”, remataba Grimau, lo que hizo que se desataran carcajadas y aplausos en el piso.

“Había incluso una mirada... No te digo de humor, pero sí de cierta subestimación. Porque ahí comprobé que la muerte, a la cual yo le tenía pánico, no es tan trágica. Te vas dulcemente”, cerraba el actor, quien debido al coronavirus permaneció internado durante dos meses, situación médica que lo hizo bajar más de 20 kilos.

“Esto que contás es Grimau, quien de chiquito va y va frente a la adversidad. Eso te describe”, lo elogió Jey. “Sí, soy un ostinato rigore (rigor obstinado), bien tano. Y bueno, el laburo este me salvó la vida, debo confesar. Y las mujeres, que me fueron enseñando el camino, cada una de ellas: tengo tres parejas importantes e hijos con ellas”, afirmaba.

“Cuesta sobreponerse a tanta tragedia, tantos muertos, tantas víctimas. Entre el aislamiento, las noticias y el futuro tan incierto, es muy duro. Quiero ser esperanzado, tener fe en el resultado que pueda dar la vacuna, pero reconozco que esta época ha sido terriblemente dura. Además, con respecto a nosotros, los actores, la falta de trabajo”,

“Tengo esperanzas en la ciencia y creo que va a ser la solución. La humanidad ha pasado ya muchas torturas desde el punto de vista de virus, infecciones y demás, y se han ido superando. Confío en que esta, por dura que sea, se pueda superar", declaraba el actor.

Así, Antonio Grimau confesaba sus emociones ante aquel triste y preocupante cuadro de realidad que la humanidad atravesó entre los años 2000 y 2001, donde en particular había transitado una situación muy delicada cuando contrajo covid.

Allí, permaneció internado por casi dos meses con asistencia respiratoria. Estuvo muy delicado, perdió alrededor de 22 kilos durante la enfermedad y debió someterse a un proceso de rehabilitación.