La última cena: cuánto midió el ingreso de Santiago del Moro para compartir la mesa con las tres finalistas de Gran Hermano

Solo quedan días para la final de Gran Hermano Generación Dorada. Santiago del Moro entró a la casa para la última cena con Sol Abraham, Charlotte Caniggia y Yipio, las jugadoras elegidas por el público.

Santiago del Moro ingresó a la casa para comer sushi con champagne junto a las tres finalistas, que lo esperaron ansiosas y todas montadas.

Así, lo primero que les mostró fue las campañas que les hicieron sus amigos, que juntaron a sus fanáticos para apoyarlas y pedir por cada una: Sol en el obelisco, Charlotte en el Barrio Chino y Yipio en un teatro en Montevideo.

Luego, vieron algunos compilados generales sobre Gran Hermano, otro sobre la película que vieron durante el fin de semana y la tan esperada “reacción en los medios”.

Allí, la realidad es que el video distó mucho de lo que se mostró en las temporadas anteriores porque les mostraron muy poca repercusión, más que nada centrada en notas de medios digitales y algún que otro compañero en otros programas.

Lo que más esperaban ellas era ver la reacción del público a su Gran Hermano. En las tres temporadas anteriores, Santiago del Moro les mostraba a los finalistas cómo habían crecido los seguidores en sus redes, pero esta vez no lo hicieron.

Probablemente porque la diferencia es muy notoria, Charlotte y Yipio ya tenían su público ganado hace tiempo y dejaban muy pequeña a Sol. Sin embargo, sí vieron algunos tiktoks y videos de televidentes.

El punto álgido de esta gala de Gran Hermano fue cuando Santiago del Moro confirmó que habrá quinta temporada, aunque sin fecha asegurada.

Finalmente, esto logró el pico de rating que llegó a los 10.5 puntos siendo lo más visto del día, pero no deja de ser un número bajo, en comparación a otros programas.