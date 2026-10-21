La última obra de Antonio Grimau: un Adán que tuvo a Betiana Blum como su Eva

El actor Antonio Grimau, que falleció este martes a los 82 años, se había presentado por última vez sobre las tablas con la obra “El diario de Adán y Eva”, coprotagonizada por Betiana Blum, en el Teatro Regina, con dirección de Juan Pablo Ragonese.

Con Blum, de 89 años, la pareja desplegó su capacidad actoral en un sencillo cuadro, con un claroscuro dramático donde llevaban adelante la adaptación del libro de Mark Twain. En escena se muestra una extensa reflexión sobre la paz mundial, el rol de los géneros en la sociedad y el cuidado de los hijos.

El mismo espectáculo había sido llevado adelante por China Zorrilla y Carlos Perciavalle, en la década del ‘80, en el teatro Maipo y, ya en los 2000, estuvieron al frente Miguel Ángel Solá con Blanca Oteiza bajo la dirección de Manuel González Gil.

Allí, la mencionada obra es un relato del propio texto que permite al espectador ingresar en la descripción de la historia en el Jardín del Edén. Según la sinopsis oficial, la comedia planteaba el encuentro entre dos seres completamente diferentes, en medio de situaciones disparatadas: observaciones agudas y un humor que nace de lo cotidiano.

Vale destacar que, en declaraciones televisivas, el propio Grimau la había definido como una “maravillosa historia de amor” que era tratada como tal a partir de los arreglos musicales, las luces y la interpretación: “Tiene todos los condimentos. Twain le dio el humor, la ironía necesaria que tienen estos personajes. Tienen una ingenuidad maravillosa porque es un descubrimiento permanente de ambos”.