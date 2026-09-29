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La urgente medida que tomó la justicia contra el Pity Álvarez luego de que intentara escaparse del Hospital

Por Redacción

Un episodio más. El lunes por la tarde, el Pity Álvarez agarró sus cosas e intentó abandonar el Hospital Tornú sin autorización médica.

Así, la Justicia actuó de inmediato y cambia por completo su realidad.

Lo cierto es que, después de una tarde crítica en la que el Pity Álvarez intentó fugarse del Hospital Tornú donde se encuentra internado desde el 23 de septiembre, la Justicia tomó intervención de forma inmediata y ordenó la internación forzosa del artista por 90 días.

Ahora, en la tele aseguraron que, el Pity venía luchando contra el síndrome de abstinencia desde hacía varios días. “Al momento de conectarse al zoom del jucio, tuvo una suerte de brote, agarró su mochila y se fue”.

Finalmente, a raíz de esta situación, el juzgado dispuso una internación en contra de la voluntad del artista que 'requiere tratamiento y acompañamiento acorde a su adicción'.

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