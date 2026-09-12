La vida de la familia Barreda antes del crimen

Mucho antes de que el nombre de Ricardo Barreda quedara asociado a uno de los crímenes más impactantes de la Ciudad, Inés Creimer ya había registrado algo difícil de explicar. Era adolescente y amiga de Cecilia Barreda, pero cada vez que el padre de su compañera aparecía en escena, ella y otras chicas buscaban evitarlo.

“Recuerdo que estaba en un cumple de Cecilia y con otra amiga dijimos ‘ahí viene Ricardo’ y yo me metí abajo de la mesa para que no me viera”, contó Creimer en una nota con Infobae.

La joven conoció de cerca la dinámica de la familia. Había sido compañera de Cecilia en el Normal 1 y, cuando los Barreda se instalaron en la calle 48, ella vivía muy cerca. Todas las mañanas pasaba a buscar a su amiga para caminar juntas hasta la escuela.

Según su relato, en aquella casa predominaba la presencia de las mujeres. Elena Arreche, la abuela de Cecilia y Adriana, organizaba buena parte de la vida cotidiana y era quien se ocupaba de preparar el desayuno para sus nietas.

En contraste, recuerda a Barreda como una figura más distante dentro del hogar. Incluso asegura que nunca lo vio ocuparse de las tareas domésticas que posteriormente él mencionaría durante el juicio como parte de su relato sobre la convivencia familiar.

También recuerda que Cecilia había seguido los pasos profesionales de su padre y se había recibido de odontóloga. Según Creimer, a Ricardo no le agradaba que su hija ejerciera la misma profesión.

El día que todo cambió

Inés ya se había mudado de La Plata cuando, el 15 de noviembre de 1992, recibió la noticia que conmocionó al país: Ricardo Barreda había asesinado a su suegra Elena Arreche, su esposa Gladys McDonald y sus hijas Cecilia y Adriana.

Cuando su hermano la llamó para contarle lo ocurrido, su primera reacción fue inmediata: “Ricardo”.

“No puedo decir que había violencia en la casa, pero mi primera impresión, sin saber nada, fue que el asesino había sido él”, explicó.

Con el paso de los años, Creimer también cuestionó la manera en que se contó aquella historia. Considera que el protagonismo quedó concentrado en el victimario y que las cuatro mujeres quedaron relegadas. “En la Justicia se privilegió el relato de él”, sostuvo.

Ahora que el estreno de la película “Barreda” puso el foco en las víctimas, para ella, recuperar sus nombres y sus historias resulta fundamental.