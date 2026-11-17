Los fracasos, las relaciones de pareja, las separaciones y el paso del tiempo serán algunos de los temas que subirán al escenario de Teatro Dynamo de La Plata con “Hombres en liquidación”, el espectáculo de stand up que protagonizan Martín Inveninato y Cristian Kalvelis.

Con humor ácido e ironía, los dos comediantes proponen reírse de las experiencias y contradicciones de la vida adulta, pero también de los mandatos masculinos que durante generaciones estuvieron asociados al éxito, la estabilidad, la virilidad y la capacidad de resolverlo todo.

La propuesta parte de una pregunta: ¿qué sucede cuando la vida no resulta como se esperaba? A partir de experiencias personales, anécdotas y situaciones cotidianas, los protagonistas construyen una comedia sobre las expectativas que se transforman con los años y la necesidad de adaptarse a nuevas realidades.

Una mirada humorística sobre la masculinidad

“Durante generaciones, a los hombres les enseñaron que debían ser fuertes, exitosos, proveedores, seductores y capaces de resolverlo todo. Pero el mundo cambió, las relaciones cambiaron y aquellas viejas fórmulas comenzaron a quedar fuera de circulación, y de eso nos burlamos”, sostuvo Martín Inveninato.

En ese recorrido, “Hombres en liquidación” aborda las dificultades de reinventarse, los cambios en los vínculos y las contradicciones de quienes intentan dejar atrás viejos modelos mientras todavía cargan con sus propias historias.

El espectáculo también encuentra material para la comedia en las pequeñas situaciones de la vida cotidiana: los amores que no funcionaron, las ilusiones perdidas, los cambios del cuerpo y esa sensación de que el mundo avanza mientras uno intenta mantenerse en carrera.

A través de relatos personales y observaciones reconocibles para el público, Inveninato y Kalvelis invitan a reírse de los tropiezos y de aquellas situaciones que, aunque muchas veces resultan incómodas, forman parte de la experiencia de crecer.

Cuándo y dónde ver “Hombres en liquidación” en La Plata

La función será el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 22, en Teatro Dynamo, en La Plata. El espectáculo está protagonizado por Martín Inveninato y Cristian Kalvelis y combina stand up y comedia.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web de Teatro Dynamo: https://www.dynamoteatro.com/event/160421-hombres-en-liquidacion-stand-up.