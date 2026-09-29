"La Virgen de la Tosquera" es la película elegida: representará a la Argentina en los premios Oscar

El momento llegó. La Virgen de la Tosquera representará a la Argentina en los Premios Oscar 2027, según la elección realizada por la Academia de Cine de nuestro país para la categoría de mejor film internacional.

Así, la mencionada ceremonia de premiación se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027.

Recordemos que, el film, bajo la dirección de Laura Casabé, se basa en dos relatos de Mariana Enríquez, adaptados para la pantalla grande por Benjamín Naishtat. Previamente, a principios de mes, ya había sido seleccionada para el comité de selección de los premios Goya.

Esta producción nacional fue la elegida para competir en los prestigiosos galardones que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en los Estados Unidos.

Vale destacar que, las otras candidatas que quedaron fuera de la selección fueron “El partido” de Juan Cabral y Santiago Franco; “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, de Juan José Campanella.

El film ganador se sitúa durante el sofocante verano posterior al estallido social de diciembre de 2001.

Allí, la trama sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires y comparten un amor platónico por Diego, su amigo de la infancia.

La llegada de Silvia, una mujer mayor que capta el interés del joven, provoca especialmente los celos y la furia de Natalia. Esta última comienza a adentrarse, guiada por su abuela Rita, en un mundo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

La fecha límite para la presentación de las obras que serán evaluadas por la Academia en Hollywood es este jueves. Posteriormente, se dará a conocer el 15 de diciembre una lista de 15 preseleccionadas.

De esa lista surgirán las cinco películas nominadas de forma definitiva para la categoría de mejor film internacional en los Premios Oscar, cuyos nombres se anunciarán el 21 de enero de 2027 junto al resto de los candidatos.

Por último, hay una novedad para la 99na edición de los galardones: además de las películas seleccionadas por cada nación, cualquier film que haya obtenido el premio principal en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto será considerado automáticamente precandidato, sin importar si es o no la elección oficial de su país.