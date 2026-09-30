“La Virgen de la Tosquera”, la elegida para ir por el Oscar

“La Virgen de la Tosquera” fue elegida por la Academia de Cine de la Argentina para representar al país en la categoría de mejor film internacional en los Premios Oscar, que se entregarán el 14 de marzo de 2027.

El film dirigido por Laura Casabé, basado en dos relatos de Mariana Enríquez que fueron adaptados a la pantalla grande por Benjamín Naishtat, ya había sido elegido a principios de mes para presentar al comité de selección de los premios Goya.

Esta película fue la elegida para los galardones que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en los Estados Unidos. Las otras candidatas que quedaron afuera fueron “El partido” de Juan Cabral y Santiago Franco; “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, de Juan José Campanella.