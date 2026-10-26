La visita de León XIV: Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra, los elegidos para cantarle al Papa

Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra han sido elegidos para agasajar al Papa León XIV en su visita al país.

Pennisi fue el elegido para brindar una presentación musical frente al Papa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, que tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en uno de los lugares emblemáticos de la visita de Juan Pablo II a la Argentina en 1982, poco después de la Guerra de Malvinas.

Dos días después, el miércoles 11, el Santo Padre cumplirá un deseo de su predecesor argentino, Francisco, y cerrará su visita al país con una gran misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que comenzará a las 10 de la mañana: el cantante Luciano Pereyra será parte de ese multitudinario encuentro. En el 2000 Luciano Pereyra fue elegido como representante de la juventud latinoamericana para interpretar “Sólo le pido a Dios” ante San Juan Pablo II durante la XV Jornada Mundial de la Juventud.