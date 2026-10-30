La viuda de Hugh Hefner denunció que el creador de Playboy cometía abusos en la intimidad y recordó uno de los momentos más difíciles 

En una entrevista, la viuda de Hugh Hefner, Crystal Hefner, acusó al fallecido fundador de Playboy de abusos sexuales escandalosos a lo largo de su relación.

“Creo que hice todo lo que él quería que hiciera. Y si eso implicaba sexo, simplemente hice lo que él quería que hiciera”, aseguró la modelo en el podcast Lisa Guerrero Unleashed.

Así, la ex conejita de Playboy calificó a Hefner de “repugnante” cuando recordó lo que pasaba puertas adentro de la famosa y mediática mansión.

En ese contexto, una de las situaciones más oscuras que Crystal Hefner pasó con el magnate, según sus dichos, fue cuando un día sumó a dos hermanas para tener relaciones con ella. “Hubo momentos realmente incómodos para mí en el dormitorio. Pasaban cosas que simplemente no estaban bien”, confesó.

Es así como contó cuando Hefner intentó que las modelos Kristina y Karissa Shannon tuvieran sexo entre sí a la fuerza. “Eso es incesto. No quería que tuvieron que hacer algo así entre ellas. Así que fue muy difícil”, repasó.

En otra dura revelación, Crystal afirmó que Hugh la obligaba a ella y a las demás compañeras a usar juguetes sexuales que no estaban en buen estado. “Recuerdo que un día los sacó y se veía que estaban sucios”, remarcó.

“No era nada delicado. Después, él roncaba y yo intentaba dormir después de lo que pasó, y me dolía todo el cuerpo”.

Además, agregó que parecía que Hefner, con el correr del tiempo “necesitaba algo más intenso o estimulante” dentro de las relaciones que mantenía. “No había nada íntimo en nada que tuviera que ver con él”, señaló.

Vale recordar que, Hugh Hefner conoció a la modelo cuando ella había cumplido 21 años. Se comprometieron en 2010, cuando ella tenía 24 y el fundador de Playboy, 84.

Así, en 2012 se casaron y estuvieron juntos hasta la muerte del empresario, a los 91, en 2017.

Tras la desaparición física del magnate en ese año y un prolongado período de ausencia mediática, la ex conejita publicó Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, un libro en el que relató las duras experiencias que pasó en la famosa mansión.

A través de esa obra, la modelo reveló que Hugh Hefner tuvo instalado durante años un circuito de cámaras ocultas dentro de su habitación de la Mansión de Playboy para poder grabar las orgías que tenía. Además, con las cámaras, controlaba todos sus movimientos.

Finalmente, desde 2024, Crystal inició una relación con el biólogo marino James Ward. La pareja se casó en abril de este año.