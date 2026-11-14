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No supera su separación de lourdes sánchez

“La voy a amar siempre”: el dolor del Chato

Por Redacción

El Chato Prada rompió el silencio sobre su separación de Lourdes Sánchez y dejó una serie de declaraciones cargadas de emoción. “Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida”, confesó el productor, quien reconoció que la decisión de poner fin a la pareja lo tomó completamente desprevenido. “No la vi venir. Si bien por ahí el último tiempito estábamos como medio raros, no era nada que tenía en mente. Todo lo contrario”, admitió.

Al intentar explicar qué ocurrió, Prada señaló que la distancia pudo haber influido en el desgaste de la relación. “La distancia te distancia”, reflexionó, en referencia a los compromisos laborales de Sánchez en Corrientes. Lejos de alimentar versiones de conflictos o infidelidades, el productor fue contundente: “No hay culpables, no hay traidores, no hay nada”. Y agregó: “Somos personas adultas. Uno no puede estar imponiendo… ocurren las cosas”.

El momento más conmovedor llegó cuando Prada intentó poner en palabras lo que siente por la mujer con la que compartió tantos años. “Era mi Lourdes y ahora dejó de ser mi Lourdes”, expresó. Y cerró con una declaración que resumió su dolor y su cariño: “La voy a amar siempre, porque que me haya separado no significa que la deje de amar”.

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