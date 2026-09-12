Lady Gaga, mamá por primera vez

La reconocida cantante y actriz estadounidense Lady Gaga fue mamá por primera vez, junto a su prometido, el empresario filántropo Michael Polansky: la “Mother Monster”, fue vista con su bebé en la ciudad californiana de San Francisco.

La artista, de 40 años, y Polansky, de 42, fueron fotografiados durante un paseo en el norte de California, en imágenes difundidas inicialmente por el sitio estadounidense Page Six, que mostró a Gaga cuando cargaba al bebé en un fular en el pecho mientras caminaba junto a su pareja.

La llegada del pequeño fue confirmada por el círculo íntimo de la artista, únicamente al medio local People, aunque los representantes de la intérprete no realizaron una declaración pública. Hasta el momento, no trascendieron el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento.

La maternidad era un deseo que Gaga había expresado públicamente en distintas oportunidades. En octubre de 2025, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, la cantante se refirió a su intención de formar una familia y definió la maternidad como su siguiente rol de relevancia: “Lo que de verdad quiero es ser madre. Ese será mi próximo papel protagonista, espero”.

Se trata del primer hijo de Gaga y Polansky, que mantienen una relación desde fines de 2019 y se comprometieron en 2024. La cantante hizo público el compromiso durante los Juegos Olímpicos de París, cuando presentó al empresario como su prometido.

Polansky es un empresario y ejecutivo vinculado al sector tecnológico y la filantropía, mientras que la pareja mantuvo durante los últimos años un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada.

En los últimos meses, esa exposición se redujo todavía más luego de que Gaga terminara en abril su gira internacional que había comenzado en 2025 y contó con presentaciones en distintos países. Desde entonces, la artista tuvo menos apariciones públicas.