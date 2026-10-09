Lady Godiva vuelve a desafiar al poder, entre enredos, humor y rimas

Cuenta la leyenda que, en el siglo XI, una noble inglesa decidió recorrer desnuda y a caballo las calles de Coventry para liberar a su pueblo de los impuestos abusivos que imponía su marido, el conde Leofric. Aquella mujer era Lady Godiva, cuya historia atravesó los siglos como símbolo de valentía y resistencia frente al poder. Ahora, ese antiguo relato llega a los escenarios platenses convertido en una comedia disparatada, completamente escrita en rima.

“Lady Godiva, la diva”, con dramaturgia y dirección de Lorena Velázquez, se estrenará este domingo en la Ciudad. La propuesta recupera el espíritu de aquella leyenda medieval para transformarlo en una historia de humor, enredos y personajes extravagantes, donde las convenciones sociales y los mandatos de género quedan patas para arriba.

“Es un mito que siempre me llamó la atención. Me pareció muy interesante que una mujer, en aquella época, utilizara su cuerpo para pedir justicia para un pueblo”, cuenta Velázquez en diálogo con EL DIA sobre el origen de la obra. Y explica que fue precisamente esa imagen de rebeldía la que despertó su interés por explorar las cuestiones de género y las relaciones de poder.

En la leyenda, Godiva acepta el desafío de su esposo, quien promete reducir los tributos si ella se atreve a cabalgar desnuda por la ciudad. Los habitantes, en señal de respeto, cierran puertas y ventanas para no observarla. Aunque la veracidad histórica del episodio permanece en discusión, su fuerza simbólica convirtió a la protagonista en una figura asociada con la libertad y la defensa de los más vulnerables.

UNA COMEDIA SIN REGLAS

En la versión de Velázquez, aquella historia adquiere un tono cercano a la comedia del arte, con personajes caricaturescos, situaciones absurdas y una puesta que apuesta al exceso, las entradas y salidas vertiginosas y la ruptura de la cuarta pared.

El elenco está integrado por Nicolás Libardoni, quien interpreta a Lady Godiva; Dante Galipo, en el papel del conde Leofric; Verónica Bascarán, como Faraute, el presentador de la historia; y Adriana Cerdá, quien encarna a Adelaida, la dama de compañía de la protagonista.

La elección de los intérpretes tampoco es casual. Lady Godiva es representada por un hombre y Faraute por una mujer, una decisión que busca poner en discusión los estereotipos tradicionales y abrir interrogantes sobre la identidad, la diversidad y la aceptación.

“Tomé mucho de la comedia del arte, que es un género que a mí me encanta. La obra también trata sobre una cuestión de poder y de género. Por eso Lady Godiva es representada por un hombre y Faraute por una mujer”, señala la directora.

Mientras el conde Leofric encarna una mirada conservadora y autoritaria, Godiva aparece como una figura comprometida con la justicia. En paralelo, el vínculo que se desarrolla entre Adelaida y Faraute incorpora otra dimensión de la historia: la posibilidad de vivir el amor sin prejuicios ni condicionamientos.

EL DESAFÍO DE ESCRIBIR EN RIMA

La particularidad de la obra es que todos sus diálogos están escritos en verso. Velázquez comenzó a desarrollarla durante la pandemia, a partir de una convocatoria del Teatro Nacional Cervantes destinada a producciones que serían filmadas y difundidas a través de su plataforma.

“Empecé a escribir y no sabía muy bien por dónde ir, hasta que tuve la idea de hacerla toda en rima. Fue bastante difícil, pero una vez que arranqué, las rimas venían solas”, recuerda.

Aquella experiencia terminó convirtiéndose en un juego creativo que incluso contagió a los actores durante los ensayos. “A veces, antes de empezar, los chicos se ponen a hablar y de repente empiezan a rimar. La obra es muy delirante, y toda la rima también”, cuenta entre risas.

La experiencia abrió, además, un camino que la dramaturga continuó explorando en otras producciones, como “Terapia en rima” y los micromusicales “Ay, pobrecita Carmela” y “La vendetta de Carmela”.

Tras el estreno, habrá nuevas funciones los domingos 18 y 25 de octubre a las 20 y el sábado 31 a las 21 en la sala ubicada en 44 entre 23 y 24. Las entradas se pueden reservar en Alternativa Teatral.

“Lady Godiva” es una historia con rima de una mujer muy valiente que se jugó por la gente