Lali cerró su gira en River con Tini de novia, lágrimas y una noche llena de sorpresas

Lali Espósito volvió a llenar el estadio de River Plate y cerró una etapa de su carrera con una noche cargada de emoción, invitados especiales y momentos inesperados. El recital del sábado 26 de septiembre fue el tercero que la artista brindó este año en el Monumental y marcó el final de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Con el estadio colmado, Lali recorrió buena parte de su repertorio y combinó grandes éxitos con una puesta en escena que incluyó cambios de vestuario, bailarines, músicos y distintos momentos pensados especialmente para el cierre de la gira.

Pero uno de los momentos centrales de la noche llegó cuando apareció Tini Stoessel, una de las invitadas que más expectativa había generado entre los fanáticos. La cantante ingresó al escenario con un vestido blanco y velo de novia para compartir con Lali una versión de “Like a Virgin”, el clásico de Madonna.

La escena tomó todavía más fuerza cuando se incorporó Marilina Bertoldi, quien acompañó a las dos artistas con su guitarra. Más tarde, Lali y Tini también interpretaron juntas “Un amor”, en uno de los pasajes más celebrados de la noche.

El encuentro estuvo acompañado por palabras cargadas de emoción. Tini recordó los años que lleva siguiendo la carrera de Lali y destacó la importancia que tuvo para ella compartir ese escenario. Lali, por su parte, definió la invitación como un encuentro entre “las niñas que fuimos” y “las mujeres en las que nos convertimos”.

Lágrimas y un cierre de etapa

El recital también tuvo un costado especialmente emotivo para Lali. En distintos momentos del show, la cantante habló sobre el camino recorrido durante esta etapa y terminó visiblemente emocionada al despedir una gira que la llevó por diferentes ciudades de Argentina, Uruguay y España.

Según informó Infobae, con este recital la artista completó ocho estadios agotados en poco más de un año, tres de ellos en River Plate.

La noche tuvo además otros momentos particulares, entre ellos un homenaje al tango con la participación del bandoneonista Nicolás Perrone y el cantor Cucuza Castiello, quienes acompañaron a Lali en una interpretación de “Pasional”, de Osvaldo Pugliese.

El cierre de la gira terminó así convertido en una celebración de la carrera de la artista, con un Monumental repleto y una serie de invitados que le dieron al tercer River del año un carácter especial.